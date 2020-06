Você sabe o que é um Chivito?

PUBLICIDADE

O nome pode soar estranho para nós, brasileiros, mas o Chivito é um clássico sanduíche uruguaio que nunca sai de moda. Preparado com basicamente tudo dentro, carne bovina, queijo, presunto, maionese, alface, tomate, bacon, pimentão, azeitonas… e o que mais estiver ao alcance do chef na hora do preparo, este icônico lanche é um verdadeiro sucesso de vendas entre uruguaios e turistas. Mas como ele surgiu?

O Chef Guilhermo Quintana, do Restaurante Las Brisas, do Enjoy Punta del Este, recorda que o lanche foi criado por acidente, em meados da década de 40, pelo proprietário do restaurante Mejillón Bar, Antonio Carbonaro.

“Segundo arquivos da época, o Chivito foi um improviso para atender a uma turista argentina que havia pedido carne de cabrito. Mas como esse tipo de carne não era muito comum no Uruguai, Antonio resolveu preparar um sanduiche especial com carne bovina e uma série de ingredientes. A receita pegou e desde então o lanche passou a ser vendido”, conta Quintana, que também serve Chivito no Restaurante Las Brisas, do Enjoy Punta del Este.

Segundo relatos da imprensa uruguaia da época, a receita de Antônio chegou a vender mais de 1.000 chivitos por dia, especialmente para atender os jogadores que saiam dos cassinos.

Hoje, quase 80 anos depois da invenção do Chivito, o sanduíche ainda é servido em todo o Uruguai e é um verdadeiro sucesso de vendas. Mas o seu modo de preparo varia de lugar para lugar. Ora com ingredientes diferentes ou modo de preparo alternativos.

O preparo mais comum, utilizado pelo Chef Quintana no Las Brisas, aliás, leva bife na chapa, bacon, presunto, mozarela, alface, tomate, ovo cozido, maionese, azeitonas e pão. A iguaria também acompanha fritas.

Além do Restaurante Las Brisas, do Enjoy Punta del Este, outros empreendimentos da região também servem um excelente Chivito.

Confira a onde comer:

– Las Brisas / Blend Bar, do Enjoy Punta del Este

Endereço: Parada 4 Playa Mansa, Rambla Claudio Wiliman, 20100 – Punta del Este, Departamento de Maldonado, Uruguai.

– La Huella

Endereço: Playa Jose Ignácio, 20402, José Ignácio – Uruguai

– Las Delices

Endereço: 29 – Las Gaivotas, 20100 – Punta del Este, Departamento de Maldonado, Uruguai.

– Chiviteria Marcos

Endereço: Juan Gorlero 535, 20100, Punta del Este, Maldonado.

– La Pasiva

Endereço: Juan Gorlero, 20100 Punta del Este, Uruguay

