Liquidação de vinhos já é tradição no começo do ano

Todo começo de ano é tempo de abastecer as adegas. É que nesta época, lojistas e importadores costumam escoar os estoques não vendidos nas festas de final de ano. Aqui em Brasília, muitas lojas já estão vendendo vinhos com preços imperdíveis. Tem rótulos que chegam a 40% de desconto.

Com tantos descontos, a hora de ir às compras é agora! Mas, é sempre bom ficar de olho em alguns detalhes, como ver se a rolha não está vazando, se a cápsula está ok e se o nível de vinho na garrafa está na altura normal. Ah! E se o preço estiver muito atrativo, mas a safra é antiga, compre a primeira garrafa para provar. Se gostar, volte na loja e aproveite para comprar a caixa inteira.

Ainda sobre as safras: não se esqueça que, geralmente um rosé deve ser consumido nos seus dois, três primeiros anos de vida, assim como os brancos mais frescos. Já os tintos aguentam um pouco mais. Mas, se for comprar vinhos tintos para o dia a dia, dê preferência aos com safras de até cinco anos para trás.

Gostou da ideia? Então veja algumas lojas que estão com boas ofertas:

D.O.C Vinhos

A loja é um ótimo lugar para garimpar vinhos nacionais. Tem muita coisa boa com preços que valem a pena. Dá uma olhada nessas sugestões:

Espumante Fabian Intuição Brut por R$ 62,90. Outro brazuca que vale provar é o Merlot da Casa Fantin, de R$ 69,90 por R$ 59,90. Daqui do Centro Oeste a dica é o Pireneus, dupla poda colheita de inverno que está por R$ 72. Da Serra catarinense tem o Francesco da Villa Francioni, que está R$ 119. O preço normal gira em torno dos 140 reais. A D.O.C vinhos fica na 107 Norte.

Rota do Vinho

A Rota tem mais de 1.000 rótulos à venda e sempre conta com alguns em promoção. Para este mês de dicas: Amitiê Pinot Noir de R$ 78 por R$ 49, o espanhol Murviedro Sauvignon Blanc de R$ 76 por R$ 55, tem o italiano Madona Prosecco Brut de R$ 149 por R$ 96 e ainda o AltoSur Reserve Chardonnay que sai de 106 reais por 65. A dica aqui é dar a sorte de esbarrar com o proprietário, Marcos Rachelle. Aí, além de pegar várias dicas e garimpar bons rótulos, ele ainda dá uma aula sobre vinhos. A loja, que fica na 410 Sul, tem também Wine Bar que é um charme, vale a pena conhecer.

Ticiana Werner Wine Bar

O Wine Bar do restaurante, localizado na 201 Sul, tem prateleiras recheadas de rótulos com bons preços. É que os vinhos vendidos para serem levados saem um pouco mais em conta do que os tomados no restaurante. É que assim, não entra a taxa de serviço, como taças, balde de gelo e o atendimento de um sommelier. Então, corra para garantir rótulos para rechear a sua adega. Dá uma olhada nestes daqui: Tamaya Limited Release Malbec de R$ 399 por R$ 249. Tem também o Maray Limited Edition Chardonnay de R$ 248 por R$ 179. Para quem aprecia bons nacionais, o Faustino Rivero Utiel sai de R$ 128 por R$ 79 e o Viapiana Premium Marselan de R$ 138 por R$ 99.

Com preços assim, é hora de abastecer o estoque! Siga os Instagrams: @d.o.c.vinhosgastro @rotadovinhobsb @ticianawerner e acompanhe todas as dicas e promoções.

Serviços

D.O.C. Vinhos Gastrô

Telefone: (61) 3034 1203

WhatsApp: (61) 99829 6779

Horário de funcionamento:

Loja: De segunda a sábado, das 10h às 23h

Wine bar: De segunda a sábado, das 16h às 23h

Endereço: CLN 107, bloco A, loja 59 – Asa Norte

Instagram: @d.o.c.vinhosgastro

Rota do Vinho

Telefone: (61) 3526 6168

WhatsApp: (61) 99166 0057

Horário de funcionamento:

Loja: segunda, das 10h às 20h. De terça a sábado, das 10h à 0h

Wine bar: de terça a sábado, das 18h à 0h

Endereço: CLS 410, Bloco C, Loja 34 – Asa Sul

Instagram: @rotadovinhobsb

Ticiana Werner Restaurante e Wine Bar

Telefone: 61 3226 9947

Endereço: CLS 201 bloco C loja 11 – Asa Sul

Instagram: @ticianawerner

Site: www.ticianawerner.com.br

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 11h30 às 23h30

