Vem, verão: casas apostam em pratos leves e saborosos

O verão chegou e Brasília já é conhecida por seu tempo seco e altas temperaturas, mas ainda bem que existem formas de escapar do calor aproveitando a variedade que a gastronomia da cidade oferece. Pensando nisso, restaurantes investem em receitas leves e bebidas criativas para atrair os clientes.

Aos que amam comer bem, mas desejam manter a forma e preferem opções mais leves, o restaurante Blend Boucherie (CLN 412) traz opções leves e refrescantes. No quesito salada, as opções são variadas e saborosíssimas, entre elas as que mais fazem sucesso são: A caesar (alface americana, molho caesar, farofa de pão temperado finalizado com crock de parmesão – R$31,90) e a caprese (tomate roma, muçarela de búfala, azeitona preta, manjericão e azeite trufado com alho negro – R$ 32,90),

De prato principal as sugestões são: peito de frango recheado com queijo minas, tomate seco e rúcula (R$69,90) e a pescada amarela com crosta de pistache (R$85,90). Todas as proteínas da casa acompanham um delicioso rodízio de guarnições, que contempla mais de dez opções, entre elas: risoto de quinoa, jardineira de legumes, cuscuz marroquino à jardineira, vegetais salteados no azeite de chimichurri e queijo coalho assado com mel e pimenta dedo de moça. Os comensais podem optar somente pelo rodízio, que sai a R$61,90 por pessoa. Um grande destaque da casa são os sucos, que além de muito saborosos são refrescantes, como o de xarope de guaraná, limão e hortelã (R$12).

Já no Le Parisien Bistrot, há opções leves como a torta folhada de cebola (massa folhada com cebola caramelizada, tomate confit, presunto de parma e alface frisée e finalizado com redução de aceto balsâmico – R$32). Se o comensal quiser saborear junto com uma deliciosa burrata, o valor adicional é de R$42. Outra pedida é o Steak tartare (carne bovina crua cortada em pequenos cubos e temperada com um delicioso molho de mostarda, alcaparras, picles e cebola. Acompanha alface frisée, torradas e batata frita – R$42). Para compartilhar, o bistrô oferece uma deliciosa tábua de frios (tábua com patê de campanha, copa defumada, língua defumada, linguiça com pimenta calabresa, picles e torradas – R$80).

O Geléia no Container (Pontão) também aposta em bebidas criativas para os comensais se refrescarem. Entre elas, a Pink (cranberry, morango, limão siciliado e água gaseificada – R$12) e a Green (maçã verde, limão siciliano e água gaseificada – R$12). A hamburgueria oferece ainda refrigerantes naturais preparados com fruta e água gaseificada. A iguaria não possui adição de açúcar ou conservantes. Ótimos pra criançada. Os sabores oferecidos pela casa são: uva (R$8) e tangerina (R$12).

Outra opção é o hambúrguer low carb do O Concorrente. A casa traz uma alternativa que não perde nada no quesito sabor, sendo ideal para quem prefere refeições mais leves no verão. Os comensais podem substituir o pão pelo alface sem perder toda a delícia do recheio dos sandubas artesanais. Os valores são a partir de R$18.

Blend Boucherie

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Informações: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 23h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Siga: @blendboucherie

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb

Geléia no Container

Local: Pontão do Lago Sul – SHIS QL 10, lote 1/31 – Lago Sul

Hora: das 12h às 23h

siga: Siga: @geleiahamburgueria e @tadoidoburger

O Concorrente

Endereço: CLN 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 17h às 23h

Siga: @oconcorrente @geleiahamburgueria