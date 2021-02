The Queen’s Place Lago Sul terá experiência de Valentine’s Day

PUBLICIDADE

O The Queen’s Place Lago Sul preparou uma noite inesquecível para os enamorados que quiserem reacender a chama no Valentine’s Day. Das 19h às 23h, o cantor Gabriel Meneses encantará os apaixonados com um repertório intimista, voz e violão, com canções do MPB e do Pop leve. Além disso, o Chef Pedro Henrique Batista preparou um menu exclusivo para aquecer os corações. De entradas, as Croquetas de Filé com molho de pimenta, o Steak Tartare e a Moranga recheada com consumé de queijo ou creme de legumes.

Os principais ficam por conta do T-Bone servido com arroz de nozes e legumes grelhados; do Risoto de aspargos e do Salmão com crosta de sementes e purê de raízes. Para encerrar a noite, Eton Mess – uma tradicional sobremesa inglesa feita com morangos, merengue e chantilly – , o Creme Brulée ou a Apple Crumble – também tradicional das terras da rainha, um sucesso de vendas na casa. As reservas podem ser feitas pelo whatsapp (61) 99329-6752 e custam R$200 por pessoa, dando direito ao jantar e mais duas taças de espumante 1913 Rosé, Moscatel ou Brut (por pessoa).

Serviço:

Valentine’s Day no The Queen’s Place Lago Sul

Data: 14 de fevereiro

Horário: das 19h às 23h

Local: SHIS qi 21 bloco B loja 10

Reservas via whatsapp: (61) 999329-6752

@thegreenhouse.lago