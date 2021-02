Valentine’s Day: confira lugares para celebrar a data

PUBLICIDADE

Em 14 de fevereiro é celebrado o Valentine’s Day, conhecido também como o Dia Mundial do Amor. No Brasil, além de 12 de junho, tem sido cada vez mais comum os apaixonados curtirem um momento romântico na data. Por isso, casas do quadradinho reservam boas alternativas com menus especiais, entre opções para quem prefere algo mais sofisticado ou descolado.

O Concorrente (CLN 409) é uma ótima pedida para aqueles que não dispensam um burger artesanal. Os clientes vão poder saborear três opções de combos harmonizados com a cerveja Ekäut. Para acompanhar o combo (com batata e cerveja – R$47) do Glorioso (blend angus, queijo cheddar, bacon crispy, rúcula, maionese caseira e pão brioche), a opção é a APA 1817.

Já o combo (com batata e cerveja – R$41) do Concorrente (blend angus, queijo cheddar cremoso, cebola caramelizada e pão australiano), a sugestão para harmonizar é a Session IPA. Fechando as opções para os apaixonados celebrarem a data, outra alternativa é o sanduba artesanal Soberano (pão brioche, blend angus, queijo prato, queijo cheddar, cebola crispy, alface e tomate – R$50 o combo) com a American IPA.

Para quem não dispensa um almoço sofisticado em um ambiente intimista e romântico, a opção é o Le Parisien (CLN 103). A casa oferece um menu completo (couvert, entrada, prato principal e sobremesa) por R$119.

Entre as sugestões de principal, estão: o Boeuf Bourguignon (carne bovina marinada e cozida em vinho tinto, lardons de bacon, cebola, cenoura, cogumelo paris e croûtons. Acompanha purê de batata – R$ 69); Cassoulet (cozido de feijão branco com bacon, linguiça suína, paleta de cordeiro, cenoura e um toque de tomate e gratinado com farofa de ervas – R$ 68); Peixe à meuniére (peixe do dia grelhado ao molho de manteiga, limão e amêndoas, finalizado com salsa. Acompanhado de brócolis com vagem salteada com alho – R$ 76).

O cardápio conta ainda com selecionados vinhos tintos, brancos e rosés, entre rótulos nacionais e importados. São cerca de 25 sugestões para harmonizar com os saborosos pratos assinados pelo chef Leandro Nunes.

O Blend Boucherie (CLN 412) também é uma excelente alternativa para celebrar o Dia Mundial do Amor. Os amantes da culinária italiana podem deliciar-se com as massas e risotos que trazem a assinatura do chef Marcello Lopes. Um dos destaques do restaurante é o risoto de camarão com pera flambada, caramelo salgado, amêndoas laminadas, finalizado com champagne e grana padano (R$ 78,90).

O Concorrente

Endereço: CLN 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 17h às 23h

Siga: @oconcorrente @geleiahamburgueria

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb

Blend Boucherie

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Informações: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 12h às 16h, e das 18h30 às 23h, e domingo, das 12h às 16h, e das 18h30 às 22h.

Siga: @blendboucherie