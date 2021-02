Grano & Oliva Pizzeria lança combo especial para Valentine’s Day

PUBLICIDADE

Não à toa, a data tem se tornado mais um bom motivo para a troca de presentes ou mensagens, a realização de viagens, a publicação de fotos e declarações de amor e, claro, por que não, um excelente motivo para ir a um restaurante especial?

A reinvenção da gastronomia fez com que o segmento se insira nas mais diversas datas comemorativas. Justamente por este motivo, a Grano & Oliva Pizzeria aderiu ao dia romântico e preparou uma promoção especial para os apaixonados: somente no próximo domingo (14), a casa oferece o combo Valentine’s Day (Focaccia com Stracciatella e tomatinhos confit, pizza média e katcha de doce de leite + duas taças de vinho branco) pelo valor de R$ 140 (cento e quarenta reais).

A promoção é válida apenas para consumo no restaurante localizado na 403 Norte.

Sobre o Valentine’s Day

O chamado Valentine’s Day começou a ser celebrado no século 5 – o primeiro dia oficial do santo foi declarado em 14 de fevereiro de 496 pelo papa Gelásio, em homenagem a um mártir que tinha esse nome.

Segundo a história, Valentim era um padre de Roma que foi condenado à pena de morte no século 3. Na época, o imperador Claudius II baniu os casamentos por acreditar que homens casados se tornavam soldados piores – a ideia dele era de que solteiros, sem qualquer responsabilidade familiar, poderiam render melhor no Exército. Valentim, porém, defendeu que o casamento era parte do plano de Deus e dava sentido ao mundo. Por isso, ele passou a quebrar a lei e organizar cerimônias em segredo. Quando Claudius descobriu, ele foi preso e sentenciado à morte no ano 270.

Ainda de acordo com os escritos, durante o período em que ficou preso, o agora santo se apaixonou pela filha de um carcereiro. No dia do cumprimento da sentença, ele enviou uma carta de amor à moça assinando: “do seu Valentim” – o que originou a prática moderna de enviar cartões para a pessoa amada no dia 14 de fevereiro. Dois séculos depois a data passou a ser efetivamente comemorada, quando o papa Gelásio instituiu o Dia de São Valentim, classificando-o como símbolo dos namorados.

Serviço

Grano & Oliva

Unidade (Asa Norte)

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 59 – Asa Norte

Pedidos (WhatsApp): (61) 3037-2147

Horário de Funcionamento: de terça a domingo, das 18h às 23h

Instagram: @granoeolivapizzeria

Grano & Oliva (Dark Kitchen)

Endereço: Quadra 8, lote 2345, loja 06 – Zona Industrial

Pedidos (WhatsApp): (61) 3026 0206

Horário de Funcionamento: de terça a domingo, das 18h às 23h

