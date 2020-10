Últimos dias: Brasília Restaurant Week termina no próximo domingo (25)

PUBLICIDADE

Nas últimas três semanas o brasiliense pode aproveitar a 23ª edição da Brasília Restaurant Week, que chega ao fim no próximo domingo (25). Com quatro semanas de evento e 26 casas participantes, um dos festivais gastronômicos mais queridinhos da capital encerra mais uma edição. Mas ainda dá tempo de encontrar restaurante perto de casa ou aproveitar para conhecer as casas que estão naquela lista de “onde comer” nas primeiras páginas do planner. Confira a lista completa de restaurantes por cidade e encontre a melhor opção para você.

Águas Claras

As opções para quem mora em Águas Claras e proximidades incluem comida argentina e contemporânea. Os apreciadores de um bom churrasco vão adorar conhecer o Laap Cocina Argentina, que conta com carnes no ponto ideal dos hermanos no menu. Outra opção é a cozinha brasileira do Casero Restaurante & Bistrô, que oferece receitas queridinhas como bolinho de mandioca com carne seca.

Asa Norte e Lago Norte

A contemporaneidade culinária aparece nas criações de quatro restaurantes da região: Bla’s, Così, Liv Lounge e Paris 6. As casas oferecem preparos clássicos repaginados de forma criativa e saborosa. Além da comida, o Liv oferece também uma bela vista do Lago Paranoá. Quem também compartilha essa paisagem é o Doma Rooftop, que oferece a mistura entre as culinárias autoral e internacional. No Lago Norte, a cozinha argentina inspira o menu do Pobre Juan.

Asa Sul e Lago Sul

O menu de prato único do L’Entrecôte de Paris é um sucesso e pode ser encontrado também na Restaurant Week. A culinária moderna dá o tom no Contê Food & Drinks, Universal, SouthSide, Domaine, Rio Bistrô & Lounge e Nau Frutos do Mar. Quem quer experienciar um menu com grelhados e preparos variados pode aproveitar para conhecer o Rubaiyat, o Reduto Bar e o Dom Francisco. No Lago Sul, o Fortunata oferece preparos modernos voltados para a cozinha italiana.

Guará

A região conta com apenas uma opção de restaurante, mas ela promete ser um deleite para os amantes da cozinha italiana. A casa oferece diversidade de massas, no almoço e no jantar.

Encontre em mais de um lugar

Tanto no Caminito Parrilla, quanto no BSB Grill, as carnes são as estrelas do cardápio. Com casas na Asa Norte e no Sudoeste, o Caminito oferece preparos com carnes bovinas e suínas. No BSB Grill, os clientes vão encontrar cortes de picanha no almoço e receitas árabes no jantar, tanto na Asa Norte quanto na Sul. O tempero brasileiro é a marca do Mangai, que tem casas na Asa Norte e no Setor de Clubes Sul.

Ação social

Os clientes podem ainda acrescentar R$ 1 por menu, que serão arrecadados e doados para a Organização Não Governamental (ONG) Amigos da Vida, que assiste crianças portadoras do vírus HIV e constrói brinquedotecas em hospitais da rede pública do Distrito Federal.

Serviço

23ª Brasília Restaurant Week

Data: 25 de setembro a 25 de outubro

Valores:

Menu Restaurant Week: R$ 43,90 almoço e R$ 54,90 jantar

Menu Restaurant Week Plus: R$ 55 almoço e R$ 68 jantar

Menu Restaurant Week Premium: R$ 68 almoço e R$ 89 jantar

Ação social: Acréscimo sugerido de R$ 1 no valor dos menus a ser doado para a ONG Amigos da Vida.

Mais informações: www. restaurantweek.com.br

Redes sociais: @restaurantweekbrasil

ONG beneficiada: Amigos da Vida

Hashtag oficial: # brasiliarestaurantweek

DELIVERY, TAKE OUT E PRESENCIAL

BSB Grill – Norte – Convencional

BSB Grill – Sul – Convencional

Casero Restaurante & Bistrô – Plus

Doma Rooftop – Plus

LaaP Cocina Argentina – Águas Claras – Convencional

Nonna Augusta – Convencional

Rio Bistrô e Lounge – Plus

TAKE OUT E PRESENCIAL

Bla’s – Plus

Caminito Parrilla – Asa Norte – Plus *pedidos direto no restaurante

Caminito Parrilla – Sudoeste – Plus *pedidos direto no restaurante

Liv Lounge – Convencional

PRESENCIAL

Cosi – Premium

Dom Francisco – 402 Sul – Plus

Dom Francisco – Asbac – Plus

Fortunata – Plus

L’Entrêcote de Paris – Plus

Mangai – ID Shopping – Convencional

Mangai – Lago Sul – Convencional

Nau Frutos do Mar – Plus

Paris 6 – Convencional

Reduto Bar – Plus

Restaurante Universal – Plus

Rubaiyat Brasília – Premium

Pobre Juan – consulte informações – Premium

SouthSide Brasília – consulte informações – Plus

Contê – Food & Drinks – consulte informações – Convencional