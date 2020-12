Totti Cucina celebra fim de ano com prato especial

PUBLICIDADE

Recém-inaugurado, o restaurante italiano Totti Cucina, localizado na QI 11 do Lago Sul, celebra as festas de fim de ano com uma criação especial assinada pelo chef Petí. O Gnocchi Com Ragu di Agnelo (gnocchi com ragu de cordeiro e cogumelos) está disponível no almoço e no jantar, durante o mês de dezembro, ao valor de R$ 89,00.

Totti Cucina

QI 11 Bloco I Loja 40/46 – Deck Brasil, Lago Sul

Funcionamento: Segunda-feira a quinta-feira, das 12h às 15h – das 19h às 00h

Sexta-feira e sábado, das 12h às 17h – das 19h às 01h

Domingo, das 12h às 17h – 19h às 00h

@totticucina