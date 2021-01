Novidades no menu do Totti Cucina

PUBLICIDADE

2021 já começa com novidades no Totti Cucina, casa inspirada na culinária italiana, localizada na QI 11 do Lago Sul. O menu assinado pelo chef Petí ganhou quatro novas opções de massas: Ravioli de Brasato Al Vino Rosso (ravioli de brasato ao molho de vinho tinto); Spaghetti Al Mare (spaghetti ao molho de tomates com frutos do mar); Ravioli di Ricotta Al Damasco (ravioli de ricota com pera ao molho de damasco) e Agnolotti de Gamberi Al Champagne (agnolotti recheado com camarão ao molho de champagne).

A carta de sobremesas também ganhou uma nova opção, o Crème Brülée. As sugestões podem ser degustadas no almoço e no jantar.

Totti Cucina

QI 11 Bloco I Loja 40/46 – Deck Brasil, Lago Sul

Funcionamento: Segunda-feira a quinta-feira, das 12h às 15h – das 19h às 23h

Sexta-feira e sábado, das 12h às 17h – das 19h às 23h

Domingo, das 12h às 17h – 19h às 23h

@totticucina