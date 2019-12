Tonico Lichtsztejn estreia no Primeiro Bar

PUBLICIDADE 

Tem novidade no Primeiro Bar e ela promete atender os apaixonados por cortes especiais de carne. Para comandar a Estação Fogo, novo espaço construído especialmente para a proposta, os sócios da casa recrutaram o chef Tonico Lichtsztejn, que tem se dedicado a consultorias desde que fechou o bar 400.

Nesse ínterim, passou pelo Cowtainer (Pier 21) e participou ainda de eventos pela cidade dedicados ao churrasco. Para a nova empreitada, ele escolheu cortes de gado Angus. O primeiro highlight, lógico, é a costela, tendo em vista que ele domina como ninguém a técnica para deixar o nacos da carne macios e suculentos. Também estão na listas, bife ancho, chorizo e o cupim, igualmente saboroso.

No menu

Os cortes são grelhados em charbroiler de alta pressão e, no almoço, podem ser acompanhados por guarnições disponíveis no buffet. A lista conta com saladas, molhos, pratos quentes. Um dos destaques é a supercrocante farofa de panko com alho.

A cobrança é feita por quilo, que sai a R$ 54,90. Outro detalhe é que, a cada dia da semana, o buffet é reforçado com receitas como arroz de bacalhau e arroz de legumes (segunda); yakisoba de frango e de legumes (terça); arroz de costela e galinhada (quarta), massas com molhos especiais e milanesas que podem ser transformadas em parmegianas (quinta). De sexta a domingo, tem feijoada.

Em janeiro, o cardápio será incrementado com cerca de 15 novas opções, entre cortes suínos, de aves e bovinos. Dessa maneira, será possível provar a maminha defumada, o shoulder steak, linguiças, entre outros. As porções serão servidas em tábuas individuais ou para compartilhar, com três a cinco cortes, no almoço ou no jantar.

Serviço:

Primeiro Bar

Endereço: SIG Quadra 8, 2385, Sudoeste

Funciona de segunda a quinta, das 12h às 1h; sexta e sábado, das 12h às 2h; domingo, das 12h às 23h.

Telefone: (61) 3028-1331