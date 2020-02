TIM traz parcerias com o melhor da culinária em Brasília

PUBLICIDADE 

Quem não gosta de um bom restaurante? Ou então, ter a opção de escolher rápido onde jantar e encontrar amigos? Pensando nisso, a TIM preparou uma lista com os melhores restaurantes e bares de Brasília presentes no aplicativo ChefsClub. Além de descontos nos estabelecimentos, o aplicativo permite que o cliente pesquise locais próximos a ele. É possível filtrar os resultados pelo tipo de culinária, bairro, preço médio, entre outros.

Clientes de qualquer plano da operadora podem contratar o ChefsClub. A parceria permite que o valor da assinatura seja descontado dos créditos do cliente pré-pago ou direto na fatura da operadora, no caso de usuários de planos pós-pagos. Além disso, há a opção de assinaturas semanais (R$ 4,99) e mensais (R$ 15,90) do clube de gastronomia, sendo os primeiros sete dias do serviço gratuitos. Os usuários do TIM Black Família já têm o serviço incluso no plano

O ChefsClub é atualmente o maior clube gastronômico do Brasil, reunindo bares e restaurantes nas principais capitais do país. Entre os restaurantes contemplados estão o CT Boucherie do chef Claude Troigros, o tradicional Da Silva e o L’Entrecôte de Paris. No site (https://www.tim.com.br/para-voce/servicos-tim/chefsclub ) ou aplicativo também é possível conferir como cada casa participa do clube: os horários disponíveis, o número de pessoas que podem usufruir dos benefícios por assinatura e o desconto oferecido no restaurante escolhido. Além disso, usuários TIM terão acesso a um blog com conteúdo exclusivo sobre gastronomia.

Para se tornar sócio do clube, basta enviar um SMS para o número 2433 com a palavra CHEFS (para adquirir o plano semanal) e CHEFM (assinatura mensal), realizar o cadastro no link recebido e baixar o app.

Confira alguns dos estabelecimentos contemplados nos app:

Koni

Boali

Hugo’s Burger

Lake’s

La Recette 413 Bistrô

Empório da Cachaça

Saj

Salim Sou Eu

Johnnie Burger