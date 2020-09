Ticiana Werner celebra primavera com festival

PUBLICIDADE

Até o dia 31 de outubro, acontece o Festival Primavera do Ticiana Werner, durante o almoço e o jantar, por R$ 79. Uma oportunidade imperdível das pessoas aproveitarem um delicioso menu, com couvert (almoço) e entrada à vontade (jantar), prato principal e sobremesa e ainda fazer o bem.

A primavera é um jeito da natureza dizer: “é tempo de renascer”. E esta é a mensagem que o restaurante quer passar. Com uma ação especial em prol aos seus fiéis colaboradores, –que estiveram presentes durante o difícil período em que o comércio ficou fechado, sem atender ao público–, R$ 5 do valor de cada menu vendido será́ revertido para a equipe do restaurante. Ao final do festival, a quantia arrecadada será dobrada pela casa e dividida entre todos os membros da equipe. Uma forma que a proprietária, Ticiana Werner, encontrou de agradecer pela dedicação dos seus colaboradores.

O Festival Primavera é o primeiro evento do restaurante após a reabertura, já que a casa ficou durante alguns meses sem atender ao público presencialmente. Confira o menu:

Entrada de almoço:

Couvert da Casa

– Pasta de tomate seco com amêndoas

– Pasta de ricota temperada

– Azeitonas em azeite com ervas aromáticas

– Torradas temperadas

– Saladas de folhas com tomate concasse, palmito e molho pesto

Entrada de jantar:

Sirva-se à vontade do buffet de antepastos

Variedade de queijos, frios, pastas, pães, carpaccio, ceviche, azeitonas, caponata, brusquetas, geleias e frutas secas

Prato Principal (almoço ou jantar)

– Nhoque ao molho funghi

Nhoque de batata ao molho de funghi, tomate seco e manjericão

OU

– Filé de robalo ao coulis de salsa

Filé de robalo com crosta de castanha do Brasil em cama de coulis de salsa, acompanhada de risoto de alho-poró com damasco

OU

– Medalhão ao vinho

Medalhão de filé mignon grelhado ao molho de vinho tinto e do Porto, acompanhado de risoto de queijo brie

Sobremesa (almoço ou jantar)

– Profiterole

Carolina recheada com sorvete de creme, acompanhada de calda de chocolate

OU

– Panna Cotta com coulis de frutas vermelhas

Vale lembrar que o restaurante está com todas as medidas de segurança: Mesas mantidas a uma distância de dois metros uma das outras, com limite de seis pessoas por mesa; higienização das cadeiras e das mesas de uso coletivo regularmente; cardápio com QR Code; tapete sanitizante; talheres embalados individualmente; disponibilização de álcool em gel; superfícies e alimentos higienizados; aferição de temperatura; funcionamento com 50% da capacidade autorizada no alvará de regulamentação.

Ticiana Werner Restaurante e Wine Bar

Telefone: (61) 3226 9947

WhatsApp: (61) 98263 6847

Endereço: CLS 201, bloco C, loja 11 – Asa Sul

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 11h30 à 0h

Site: www.ticianawerner.com.br