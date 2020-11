The Queens Place Greenhouse e Del Maipo trazem enólogo espanhol Pablo Miranda para jantar harmonizado

O The Queens Place Greenhouse, localizado na QI 21 do Lago Sul, juntamente com a Del Maipo, trazem o enólogo Pablo Miranda, da Espanha, para um jantar harmonizado nesta quinta-feira, dia 19 de novembro, às 19h30. Na ocasião, haverá o lançamento do rótulo Re Minor, da Bodega Requiem Hispania, um Tempranillo envelhecido dez meses em barrica de carvalho francês. Pablo é responsável por vinícolas destaques na região de Castilla Y León, como a própria Réquiem Hispiania, a vanguardista Bodega Vizar e a clássica César Príncipe (vinícola referência na Denominação de Origem Cigales). Ele ainda trabalha com nomes de peso como Cesar Muñoz, Cristina Alesanco e Emmanuel Ivars. O jantar tem vagas limitadas e custa R$180 por pessoa. O contato para reservas é o (61) 99329-6752 (telefone e WhatsApp). Confira, abaixo, o menu do evento: