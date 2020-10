Tem novidade no Trust – Gastronomia Segura, o restaurante com cabines isoladas

PUBLICIDADE

Primeiro restaurante do país com cabines individuais, o Trust – Gastronomia Segura se tornou o novo point da capital. Criado inicialmente para durar até outubro, o sucesso foi tamanho que os amigos e empresários Maurício Rodrigues e Ygor Brito decidiram prolongar o projeto até janeiro. E, como tudo que é bom pode melhorar, a partir deste mês, o local passa a ter apresentações musicais ao vivo. Além disso, a cozinha ganhou um novo comandante; as cabines, pétalas de rosas; e o Dia das Crianças, um almoço especial com direito a menu kids e personagens fantasiados. Ufa! Não dá para perder!

Segundo Maurício, eles sempre quiseram colocar um som mais intimista no ambiente, mas, apenas em setembro, os shows nos estabelecimentos foram liberados.“Achamos que a música ao vivo deixa o lugar mais romântico. Para o Trust, escolhemos atrações que tocam MPB, jazz, rock, blues e pop rock”, explica. O destaque do mês é o projeto Cazuza in Concert, — cujo couvert, excepcionalmente, neste dia será R$ 40,00 –, liderado pelo músico Renato Azambuja, que se apresenta na próxima quinta-feira (15), às 21h. No repertório, as duas fases do artista. Na sua época de Barão Vermelho, canções como “Bete Balanço”, “Maior Abandonado” e “Mais Uma Dose”. Já no momento solo, “O Tempo Não Para”, “Vida Louca”, “Codinome Beija-Flor” e “Faz Parte do Meu Show”.

O menu, agora assinado pelo chef Erivanio Souza, manteve os queridinhos Filet do Porto (R$ 95,00), preparado com filé mignon ao molho de vinho do Porto junto com vinagre balsâmico, acompanhado de risoto de queijo grana padano; e o Codfish (R$ 102,00), uma posta de bacalhau confitado no azeite com legumes grelhados, batatas ao murro e alho laminado. No entanto, ganhou, só na entrada, delícias como a Burrata Sweet Grape (R$ 56,00), com queijo de muçarela de búfala, recheada de massa fresca de muçarela e creme de leite, servida com tomatinhos sweet grape confitado e um cheiroso pesto de manjericão; e o Carpaccio Dijon (R$ 47,00), um carpaccio tradicional com azeite extra virgem, limão, alcaparras e queijo parmesão, acompanhado de Mostarda Dijon.

O cardápio de pratos principais foi incrementado com iguarias como o Camarão à Provençal (R$ 110,00), uma porção de crustáceos grelhados, puxados no azeite extra virgem, tomate sweet grape e alho laminado, acompanhado com um espetacular fettuccine ao alho e óleo; a Lobster Trust (R$ 118,00), uma selecionada cauda de lagosta (250g), grelhada ao molho de champagne, com impecável arroz negro e leve toque de Demi Glace; e o Risotto Mushroom (R$90,00), um delicioso risotto de filet mignon (200g) ao molho madeira, servido com o mix de cogumelos da casa. Para os amantes de sobremesa, a novidade fica por conta de um saboroso Tiramisú (R$ 29,00).

E quem estiver preocupado com a temporada de chuvas pode ficar tranquilo! Maurício e Ygor pensaram em tudo. “Estamos com tudo coberto, a orla e as cabines na varanda também”, esclarece. Com a adaptação ao período chuvoso, vieram, ainda, novos dias e horários de funcionamento. A partir do dia 19 de outubro, o Trust funcionará de quinta a sábado, entre 18h e 01h, e, aos domingos, de 16h à 00h. Além disso, as quintas-feiras serão dedicadas aos apaixonados, já que todas as cabines serão decoradas com pétalas de rosas. De acordo com Maurício, o romantismo virou marca registrada do local. “Estamos tendo muitos pedidos de casamento e renovações de votos. O fato de as cabines serem lugares fechado cria um ar de intimidade”.

Programação musical

9/10 – Bernardo Rosa (pop e rock internacional, world music)

Bernardo Rosa é músico carioca, radicado em Brasília há 13 Anos. Trazendo um repertório de World Music e Soft Rock Pop em versões exclusivas, numa pegada light e agradável em qualquer ambiente para todos os públicos. No repertório, grandes sucessos do pop de artistas como John Mayer, Ed Sheeran, Justin Timberlake, Michael Jackson entre outros, do rock, clássicos de bandas como: A-ha, Tears for Fears, Queen e muito mais.

10/10- Tico de Moraes (jazz e Bossa nova)

11/10 – Nelsinho Serra (chorinho)

12/10 – Gustavo Xavier (mpb)

No Dia das Crianças, a casa ficará aberta entre 12h e 16h, no almoço, e funcionará normalmente no jantar. Traga seus filhos e venha aproveitar um almoço especial, com muita segurança, no restaurante mais charmoso de Brasília. Haverá personagens fantasiados e um menu kids especial para alegria da criançada. Ainda terá música ao vivo com muita MPB para os pais.

13/10 – Gustavo Xavier (pop e rock)

14/10 Gustavo Xavier (mpb)

15/10 – Cazuza in Concert – Renato Azambuja

16/10 – Bernardo Rosa (pop e rock internacional, world music)

17/10 – Gedae Flores (rock clássico nacional/internacional)

18/10 – Carol Nogueira (chorinho)

22/10 -Gustavo Xavier e Tom Suassuna (mpb e violino)

23/10 – Gedae Flores (rock clássico nacional/internacional)

24/10 – Tributo Lulu (Portilho)

25/10 – Nelsinho Serra (chorinho)

29/10 – Tributo Amy Winehouse (Bell Lins)

30/10 – Taliz e Manu (jazz e pop)

31/10 – Cleo Monteiro (Jazz e mpb)

01/11 – Carol Nogueira (chorinho)

Serviço

Trust – Gastronomia Segura

Clube Cota Mil – Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2

Diariamente, das 18h à 1h.

A partir do dia 19/10 – quintas a sábado (18h à 1h) e domingo (16h à 00h)

As reservas podem ser feitas pela Bilheteria Digital ou pelo (61) 99457-4255. É cobrada uma taxa de R$ 11 por pessoa para higienização das cabines

Instagram: @trustbsb

Não há couvert