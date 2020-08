Taypá entre os 10 melhores restaurantes do Brasil, de acordo com o site internacional Trip Advisor

PUBLICIDADE

Mais um ótimo resultado para o Taypá, que celebra dez anos em 2020 colecionando premiações nacionais e internacionais para sua cozinha e o chef peruano Marco Espinoza. A mais recente é do Trip Advisor. O site internacional de conteúdo de turismo (viagens, hotéis e gastronomia) avaliou o restaurante brasiliense entre os 10 melhores do Brasil, resultado que teve como base avaliação espontânea de consumidores. Confira: https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Restaurants-cFineDining-g294280

Sobre o Taypá

Uma expressão peruana que significa fartura, dá nome ao premiado endereço gastronômico em Brasília. Inaugurado em 2010, o restaurante com cardápio de sabor marcante inspirado na cozinha novoandina foi reconhecido já no ano seguinte pelo Governo do Peru como “Melhor Peruano no Brasil”. Entre outros prêmios foi escolhido em 2013, um dos cinco peruanos imperdíveis no mundo, de acordo com o jornal peruano Diario el Comercio. Localizado na Comercial da QI 17, no Lago Sul, o Taypá reúne grandes nomes da gastronomia local e internacional como os irmãos Ivone e Antônio Carvalho, além de Madalena Carvalho do tradicional BierFass Lago do Pontão do Lago Sul, e o chef peruano Marco Espinoza, responsável pelo criativo e elogiado menu da casa, renovado a cada seis meses.

O chef Marco Espinoza do Taypá é um dos expoentes da nova gastronomia no Brasil ao fundir a cozinha contemporânea com elementos, produtos e temperos tipicamente peruanos com novas técnicas. Dessa alquimia surgem pratos de sabor intenso, marcante e de muita personalidade. A maior parte dos ingredientes usados na preparação dos pratos, a exemplo de milho, quinoa, rocoto – pimenta vermelha – e lúcuma, por exemplo, é importada do Peru para servir de base para a criatividade e originalidade de Espinoza à preparação dos pratos, alguns com ingredientes tipicamente brasileiros.

A fusão gastronômica do Taypá está presente também no projeto do restaurante, assinatura do escritório Rachel Fechina Arquitetura. Seus 260 metros quadrados têm inspiração peruana com toques de sofisticação e contemporaneidade. Elementos como granito e mármore como revestimentos rústicos se misturam a objetos decorativos tipicamente artesanais oriundos do Peru como cerâmicas, tapeçarias e tecidos. São 110 lugares, divididos na parte interna – com espaço reservado para reuniões de trabalho e comemorações – e externa.

Prêmios

Em 2017, 2014 e 2013, o Taypá foi considerado o melhor restaurante da capital do País pelo júri de Veja Brasília “Comer & Beber” que elegeu, também em 2014, o chef Marco Espinoza como o número um da cidade. Em 2013 e 2014, o Taypá conquistou o prêmio principal nas categorias Melhor Restaurante e Cozinha do Mundo pela revista Encontro Gastrô, que o premiou também em 2015 e 2016 como o melhor na categoria Cozinha do Mundo. Foi apontado em 2013 como um dos cinco melhores peruanos espalhados pelo mundo, segundo o jornal peruano Diario el Comercio ao lado dos restaurantes Lima London (em Londres), Chicha (Hong Kong), Picca (Los Angeles) e Tanta (Barcelona). Em 2011, foi reconhecido como o “Melhor Peruano no Brasil” pelo Governo do Peru e pela “Comer & Beber” da Veja Brasília, o melhor em duas categorias: Cozinha Contemporânea e Restaurante Revelação. Em 2014, a casa foi eleita a 4ª melhor do Brasil e a 8ª da América do Sul, segundo as avaliações do site TripAdvisor. Em 2017, 2016 e 2015, foi um dos finalistas ao Prêmio Melhores do Ano, promovido pela publicação Prazeres da Mesa, na categoria “Restaurante do Ano – Região Centro-Oeste”. Em 2016 recebeu o selo Top Choice, concebido pelo site chinês Lián. Foi eleito, também, o 25º Melhor Restaurante Sofisticado da América do Sul, de acordo com o site TripAdvisor. Em 2019 ganhou como “Cozinha do Mundo” pela premiação Encontro Gastrô.

Sobre o chef Marco Espinoza

Aos 40 anos, 20 como chef, Marco Espinoza é referência quando se fala em gastronomia do país andino. Nascido em Lima, Peru, Espinoza mudou-se para Buenos Aires aos 19 anos, quando começou a trabalhar com sua mãe na embaixada peruana na Argentina. Logo após sua formação pelo I.A.G (Instituto Argentino de Gastronomia) tornou-se chef executivo da representação peruana na capital portenha, de onde saiu para comandar o então renomado Bardot, restaurante peruano famoso pelas paredes pink e lustres luxuosos localizado em Palermo, um dos bairros mais valorizados da capital argentina. De lá seguiu para as principais cozinhas portenhas antes de fixar-se em Brasília para fundar o Taypá. Em 2013 fincou território no Rio de janeiro para estar também à frente do Lima Cocina Peruana (que em 2015 foi reconhecido pelo Guia Michelin Brasil com o mérito de Bib Gourmand), no bairro de Botafogo. O chef comanda também o El Chaco Parrilla, com endereços em São Paulo e Rio de Janeiro.

Com o título recebido pelo Taypá de ‘Melhor Restaurante Peruano no Brasil’ do governo do Peru, Espinoza recebeu uma medalha pelo seu talento e excelente trabalho realizado no restaurante. Foi eleito chef do ano pelo júri de Veja Brasília “Comer & Beber” em 2014 e pelo guia gastronômico Brasília Show Gastronomia 2016/2017. Também foi convidado para comandar a cozinha da Casa do Peru, nas Olímpiadas Rio 2016.

Taypá

QI 17, Comercial, Bloco G, lojas 208/210 – Fashion Park – Lago Sul

Fone: 61 3248.0403 / 61 98626.0235 – Reservas, delivery e take-out

Horário de funcionamento: De segunda à sexta no almoço (das 12h às 15h) e jantar

(de 19h à 00h). Aos sábados: almoço (das 12h às 16h) e jantar (das 19hs à 01h). Domingos: para almoço a partir das 12h. Fechado no jantar.

Aceita cartões: Visa/Mastercard /Amex

Wi-fi e acessibilidade

www.taypa.com.br – email: contato@taypa.com.br