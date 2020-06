Take Out: Geléia dá batata rústica de graça

PUBLICIDADE

Crocante, macia e muito saborosa. É difícil resistir a uma batata rústica quentinha, né?! Pensando nos amantes da delícia, o Geléia vai dar a tradicional iguaria de graça para quem comprar qualquer hambúrguer artesanal da rede. Todas as unidades estão participando da ação, que é válida somente para take out (retirada no balcão).

Entre os burgers para acompanhar a batata, está o cheese bacon (R$ 25), feito com: pão branco artesanal, blend de fraldinha e costela (180g), queijo prato mais tradicional maionese caseira e, claro, muito bacon crispy.

Já para quem prefere um clássico, a pedida é o Original Burger (R$ 26). O queridinho dos brasilienses é preparado com um suculento blend de fraldinha e costela (180g), queijo cheddar, cebola caramelizada, maionese caseira e bacon crispy. Tudo isso no pão australiano.

Há também opção vegetariana, que é Veggie Burger (R$ 26). A iguaria é feita de hambúrguer de shitake recheado com cheddar, maionese caseira, alface americana e pão australiano.

Geléia

Promoção válida para Take Out (retirada na hamburgueria)

Unidades: Sudoeste, Samambaia, Pontão, Guará, Gama (Q. 39), Gama (Q.56), Asa Norte, Águas Claras, Santa Maria, Grande Colorado e Jardim Botânico.

Instagram – @geleiahamburgueria

Facebook- Geléia Hamburgueria