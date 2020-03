Tá Doido Burger oferece degustação grátis de hambúrguer e batata

PUBLICIDADE 

Deu a louca na nova hamburgueria da cidade. O Tá Doido Burger, recém-inaugurado no Setor Comercial Sul, abre as portas para os brasilienses saborearem os deliciosos hambúrgueres da casa. É uma ótima oportunidade para quem ainda não provou, experimentar os sanduíches que trazem a gírias da capital até no nome. A promoção é limitada e acontece na terça, dia 3 de março, durante o horário do almoço (das 12h às 14h).

Na ocasião, o sanduíche oferecido será o Tá Doido Burger, que é feito com blend de carne smash, muito queijo prato, alface, tomate e maionese especial. Além da degustação e batata free, haverá brincadeiras e desafios. As pessoas que passarem no local podem concorrer a um saboroso burger.

Tá Doido Burger

Endereço: Setor Comercial Sul – Quadra 5

Horário de funcionamento: todos os dias, das 11h às 23h.

Redes sociais: @tadoidoburger