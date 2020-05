Tá Doido Burger aposta em combo degustação a R$40

PUBLICIDADE 

Os smashs têm ganhado muitos fãs na capital federal. Isso porque são hambúrgueres mais fininhos com um sabor especial da chapa, causada por uma reação chamada de Maillard. E o quadradinho reserva deliciosas opções para experimentar, como os artesanais do Tá Doido Burger. O spot ainda oferece o Combo Degustação, com os quatro burgers que contemplam o menu mais duas batatas de cortesia. Os pedidos podem ser feitos pelos aplicativos de delivery (Uber Eats e iFood).

Uma das pedidas que fazem parte da promoção é o Tá Doido (blend de carne smash, muito queijo prato, alface, tomate e maionese especial). Outra delícia é o Kbuloso (pão australiano com blend de carne smash, generosas fatias de cheddar, cebola caramelizada e, para finalizar, uma deliciosa maionese especial).

O Vey (pão brioche, generosas fatias de bacon crispy, blend de carne smash e queijo cheddar) e o DiRocha (pão brioche, blend de carne smash, alface, queijo prato e uma saborosa e exclusiva maionese defumada) também contemplam o delicioso combo.

“Essa promoção permite que nossos clientes provem um hambúrguer de cada sabor, mas também é uma ótima sugestão para quem quer compartilhar com a família”, explica Alexandre Geleia.

Tá Doido Burger

Unidade SCS: Setor Comercial Sul Quadra 5 (delivery no Plano Piloto e pedidos no local)

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 11h às 23h

Delivery Samambaia, Taguatinga, Gama e regiões próximas

Aplicativo de entrega: Via Uber Eats e iFood

Siga nas redes: @tadoidoburger

