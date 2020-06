Stella Artois convida chefs de Brasília para montar menu especial para o Dia dos Namorados

PUBLICIDADE

O Dia dos Namorados está entre as datas comemorativas mais aguardadas do calendário e, neste ano, com bares e restaurantes fechados por causa da pandemia do Covid-19, resta aos casais a criatividade para não deixar a data passar em branco, mesmo de casa.

Por isso, a Stella Artois resolveu facilitar a vida dos pombinhos e convidou quatro renomados chefs de Brasília para prepararem menus especiais. Dentre os menus, o casal pode escolher por pratos prontos ou opções precooked para ser finalizada em casa, com o seu toque especial. Claro, tudo acompanhado de duas Stella Artois para brindar ao momento.

Dentre os convidados está a chef Renata Carvalho, do Ricco Burger. Ela preparou um kit precooked com dois Burger beef passion, para ser finalizado com brie e catchup de mirtilo (R$60). Outro convidado da Stella é o chef Thiago Paraiso, do restaurante Saveur. O kit traz outra opção para ser finalizada em casa e você pode escolher entre risoto de filé mignon com cogumelos ou risoto de camarões com cebola. De sobremesa, casadinho de chocolate belga e leite ninho com morangos e biscoitinhos (R$220).

Já o chef Gil Guimarães, da Baco Pizzaria, oferece a opção da Pizza Passione. Com massa napoletana em formato de coração, os sabores são meia Margherita com Burrata e meia Calabresa Castelões. De sobremesa, pudim de leite condensado (R$94). Por último, mas também de dar água na boca, vem o menu do chef Ronny Peterson, do restaurante Aroma. Dentre as opções de pratos principais de Ronny, podem ser escolhidos: filé recheado com queijo gruyére; codorna com funghi; nhoque roxo recheado; raviolini de brie e pêra; lasanha de bacalhau ou nhoque de mandioca dourado. Neste kit também poderão ser escolhidas uma opção de entrada e duas de sobremesa (valor depende da escolha de menu).

Serviço:

Ricco Burguer – Pedido pode ser feito pelo app Ifood

Baco Pizzaria – Pedido pode ser feito pelo app Ifood

Saveur – Pedido pode ser feito por telefone ou WhatsApp – (61) 9 9116-3211

Aroma – Pedido pode ser feito por telefone ou WhatsApp – (61) 9 9553-7663