Starbucks inaugura sua terceira loja no Aeroporto Internacional de Brasília

Como parte dos planos contínuos de expansão da marca no mercado, a SouthRock, operadora licenciada da Starbucks no Brasil, anuncia a inauguração da terceira loja da marca no Aeroporto Internacional de Brasília, Presidente Juscelino Kubitschek. Com a inauguração, a empresa chega a mais de 120 lojas em todo o país.

“Estamos muito orgulhosos e entusiasmados em abrir mais uma loja em Brasília, o que reforça o nosso compromisso contínuo em expandir a Experiência Starbucks para ainda mais clientes”, comemora Claudia Malaguerra, diretora geral da Starbucks no Brasil. “Ficamos satisfeitos e gratos com a recepção calorosa e acolhedora dos nossos clientes brasilienses que já estão vivenciando a Starbucks no seu dia a dia”, finalizou Malaguerra.

A nova loja está localizada na área de desembarque do aeroporto e faz parte da loja duplex que já recebe clientes na área de embarque desde dezembro passado. Assim como as outras duas lojas que já operam no aeroporto, a nova unidade também é composta por três materiais básicos, como madeira, tijolo e concreto, e traz inspirações nas formas de Oscar Niemeyer. A Starbucks traz toda a sua linha de produtos para Brasília como frappuccinos, lattes, cafés e o lançamento Pink Drink e Dragon Drink, combinação do tradicional Refreshers da marca com adição de leite de coco.

A SouthRock, que lidera a operação da Starbucks no país desde 2018, tem analisado o comportamento de diversos mercados brasileiros para dar continuidade ao seu plano de expansão, resultando na recente abertura de lojas no sul do país, em Florianópolis e mais recentemente em Brasília.

Sobre a Starbucks Brasil

A Starbucks chegou ao Brasil em dezembro de 2006 e mudou o cenário de cafés especiais no país. Além de suas bebidas quentes, frias, Frappuccinos®, conhecidas no mundo todo, e produtos de excelente qualidade, a rede quer ser o Terceiro Lugar para se estar: um ambiente acolhedor e amigável entre a casa e o trabalho, onde as pessoas podem relaxar, ouvir música e encontrar amigos. Essa proposta, alinhada ao atendimento personalizado e aos melhores cafés especiais do mundo, é a Experiência Starbucks.

Os cafés comercializados pela Starbucks são grãos de classificação arábica, conhecidos no Brasil, como cafés gourmet ou especiais. Em suas mais de cem lojas espalhadas por São Paulo, Guarulhos, Jundiaí, Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, ABC Paulista, Santos, Piracicaba, Niterói, Rio de Janeiro, Florianópolis e Brasília, o cliente pode conhecer, além de seus cafés gourmet e bebidas, os saborosos acompanhamentos salgados e doces, destaque para os famosos Blueberry Muffin e Muffin de Chocolate, e os deliciosos salgados, como croissants, pão de queijo e sanduíches.

