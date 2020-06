Speciale promete eternizar momentos importantes mesmo com o isolamento social

PUBLICIDADE

Aniversário, batizado ou aniversário de casamento. Todas essas datas sempre são celebradas em tempos normais. Contudo, com a exigência do isolamento social, a chef Ana Cláudia Morale traz para Brasília, o projeto Speciale, um trabalho desenvolvido para jantares particulares, harmonizados e cheio de significados. “Desenvolvemos o menu afetivo ou montamos de acordo com a ocasião, para entrega, em domicílio. Assim, nenhum momento importante passará em branco.”, explica a chef.

A ideia é produzir um menu exclusivo para cada ocasião. E foi assim que um casal do Lago Sul, que ao comemorar 10 ano do enlace matrimonial, solicitou um jantar que lembrasse os grandes momentos vividos por eles. Para essa comemoração, a chef Ana Cláudia fez como entradas bruschetta de tomate confit com manjericão e bruschetta de brie, amêndoas tostadas e mel. O prato principal teve salada de alface romana com roquefort e nozes caramelizadas com mel e cominho, arroz cremoso de gouda e parmesão e medalhão de filé mignon com calda de goiabada cascão. As sobremesas oferecidas foram tiramisu e creme brulee.

As encomendas podem ser realizadas com a própria chef e as entregas serão gratuitas e realizadas nas regiões do Lago Norte, Lago Sul, Asa Norte, Asa Sul, Cruzeiro, Sudoeste, Guará e Águas Claras.

Chef Ana Cláudia Morale

Com descendência italiana, essa chef brasileira tem o coração na terra das famosas massas e representa em seus pratos os ensinamentos da Nonna que a criou. Publicitária de formação, mas confeiteira de coração e talento nato, Ana Cláudia Morale é integrante da Federação Italiana de Cozinheiros – FIC BRASILE, desde 2018. Trabalhando com gastronomia desde 2007, Ana Cláudia trilha a sua caminhada por passos gastronômicos, sendo participante de eventos como Mesa A Vivo, Beba do Quadrado, Pátio Varanda, além de ministrar aulas no Espaço Pátio Gourmet. A Chef também fornece cursos particulares de confeitaria e atua como personal chef em eventos gastronômicos.

Serviço: Speciale promete eternizar momentos importantes mesmo com o isolamento social

Entregas: Gratuitas

Local: Lago Norte, Lago Sul, Asa Norte, Asa Sul, Cruzeiro, Sudoeste, Guará e Águas Claras.

Pedidos por encomendas diretamente com a chef Ana Cláudia Morale: (61) 98203 -1526