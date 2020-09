Southside lança noite de tapas espanholas

PUBLICIDADE

Mais um lançamento do restaurante Southside (CLS 407) promete conquistar o paladar dos brasilienses. As tradicionais tapas espanholas, agora, farão parte das noites de quinta da casa. O novo menu é assinado pela chef Catarina Freire e traz deliciosos aperitivos para os comensais saborearem junto com os famosos coquetéis do premiado mixologista Gustavo Guedes.

Entre as novidades, a seleção de tapas contempla: gratin de batata frita com ketchup de romesco e aioli; gaspacho da casa; bomba de frutos do mar; tartine de abobrinha, muçarela de búfala e azeitonas pretas; pipoca de mexilhões com gel de caipirinha; paella da chef; lula empanada e molho rock; tartine de filé com pimentões e croqueta de cordeiro com iogurte e ervas. O menu sai a R$129 (serve até duas pessoas).

Para acompanhar os aperitivos, uma das pedidas é o gin personalizado, onde os comensais poderão escolher os insumos do seu drink. Primeiro, escolhem o gin: Gordon´s (R$ 27), Tanqueray London Dry (R$ 33), Tanqueray Flor de Sevilla (R$ 37), Tanqueray NO. Ten (R$ 45), Amazzoni (R$ 35) ou Saffron (R$ 45).

Na sequência, podem optar entre os botânicos, que dão o toque aromático ao drink. As opções são: limão taiti, limão siciliano, laranja bahia, morango, pepino, hortelã, manjericão, alecrim, sálvia, hibisco, grãos de café, limão desidratado, laranja desidratada, azeitonas, canela e anis estrelado.

Por fim, a água tônica. Entre as opções que a casa oferece para montar o coquetel, estão: Britvic classic, Britvic Indian, britvic zero, Britvic ginger ale. Para uma versão mais soficada, por mais R$ 10, os clientes podem optar pela London essence classic, London essence orange & elderflower, London essence grapefruit & rosemary ou a London essence ginger ale.

Além do menu de tapas, a casa ainda oferece o tradicional à la carte.

Noite de Tapas Southside

Endereço: CLS 407 – Asa Sul

Data: Todas as quintas

Valor: R$129

Horário: a partir das 20h

Reservas: https://linktr.ee/ southsidebrasilia