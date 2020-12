Southside celebra aniversário com menu harmonizado

Com ar misterioso, assim como os speakeasy dos anos 30, o Southside conquistou o coração dos brasilienses. Para festejar seu primeiro aniversário, a casa preparou diversas novidades para seus clientes. Além de uma nova carta de cocktails, elaborados pelo premiado mixologista Gustavo Guedes, o menu também ganhou pratos novos, criações da talentosa chef Catarina Freire. E as novidades não param por aí, no dia 9 de dezembro, para comemorar a data em alto estilo, o Southside criou um maravilhoso jantar harmonizado com as novidade do cardápio.

Aliando a alta coquetelaria ao melhor da gastronomia criativa e contemporânea, o menu harmonizado de aniversário traz criações deliciosas e combinações pra lá de interessantes. O jantar completo em quatro etapas sai a R$200 (com Fistaroni) e R$228 (com Pedro Celestini).

Vamos ao menu:

Snack: pipoca de mexilhão com geléia de pimenta. Para harmonizar, shot de Mama Lima Old Fashioned (bulleit com fat washing de bacon, mozart dark, caramelo, caramelo de amaros, bitters e defumação em carvalho).

Entrada: Ceviche de peixe branco e camarão, acompanhado por Danny Highball (mix Johnnie Walker Gold e Double Black, água de mel com flor de laranjeira, sweet and sour de maçã com limão siciliano, angostura e ginger ale).

Principal: Mac ‘n’ Cheese Southside (massa caracolini com presunto parma defumado, fonduta de brie e farofa panko). Para acompanhar, Godfather Sbagliato (prosecco cinzano pro-spritz, campari, vermute rosso, vinho do porto com infusão de cumaru e redução de laranja Bahia com cardamomo)

Sobremesa: Nosso tiramisù. Acompanha Fistaroni (Kraken, campari com infusão de abacaxi e café, vermute rosso, chambord e bitters) ou Pedro Celestini (zacapa, talisker, redução de porter com molho de ostras, vermute aureah, mozart dark e bitters de chocolate com pimenta).

Nova Carta

Entre as novidades está o Fistaroni (rum Kraken, Campari com infusão de abacaxi e café, Vermute Rosso, licor de framboesa e bitters – R$ 33), criado em homenagem ao jornalista Pedro Fistarol, personalidade muito querida na cidade que faleceu neste ano. O cocktail é uma releitura do clássico negroni, sendo um drink mais leve e de sabor mais frutado. Já o Godfather Sbagliato é feito com prosecco Cinzano Pro-Spritz, Campari, Vermute Rosso, Vinho do Porto com infusão de cumaru e redução de laranja Bahia com cardamomo (R$ 31). Um cocktail refrescante, aromático, levemente amargo com um toque cítrico.

Há também o Mama Lima Old Fashioned (Bulleit com fat washing de bacon, Mozart Dark, caramelo, caramelo de amaros, bitters e defumação em carvalho – R$ 35). Com o perfil aromático mais complexo, a novidade também é adocicada e defumada. “Este lançamento foi criado em homenagem a uma das nossas clientes mais fiéis, que é minha mãe. Ela ama o nosso Old Frank, então, fiz uma versão personalizada e exclusiva que traz tudo que ela ama num só cocktail”, afirma Gustavo Guedes.

Novos Pratos

Pelas mãos da chef Catarina Freire, a casa deu aquela repaginada no menu. De entrada, a opção é o bao de cordeiro coberto com barbecue da chef levemente apimentado (R$42). Os comensais também vão poder se deliciar com novidades entre os pratos principais. Destaque para o Mac ‘n’ Cheese (massa caracolini com presunto parma defumado, fonduta de brie e farofa panko – R$ 69). A receita de origem americana ganhou uma proposta contemporânea. Outra novidade do menu é um tornedor de mignon acompanhado de um saboroso carbonara (R$ 98).

O gran finale são os dois lançamentos para adoçar a experiência na casa. Um deles o Sandookie (sanduíche de cookie de chocolate com caramelo salgado acompanhado de um sorvete de leite – R$ 32). O tradicional Tiramisù também ganhou uma releitura deliciosa (croux de queijo e cumaru, crocante de cacau, namelaka e espuma de doce de leite – R$ 32).

Southside

Endereço: CLS 407 – Asa Sul

Horário de funcionamento: quarta e quinta das 19h às 23h; sábado das 13h às 16h e das 19h à 0h; e domingo das 12h às 16h

Harmonizado: 9 de dezembro

Horário: 20h

Valores: R$200 (com Fistaroni) e R$228 (com Pedro Celestini)

Reservas: https://linktr.ee/ southsidebrasilia