PUBLICIDADE

Feliz é ser criança. Com a chegada do dia dos pequenos, o Serra Gaúcha, lar da culinária sulista, prepara uma sugestão que vai abrir o apetite da meninada. O “Gurizinho”(19,90) é formado por arroz branco, filé e fritas. A carne é lentamente assada na parrilla, preservando sabor e suculência. A opção traz a mesma forma de preparo dos tradicionais pedidos do local, num formato kids. Na compra do prato, a criança leva também, de presente, de graça, um petit gateau ou uma taça de nutella.

A primeira sugestão de sobremesa trata-se de um bolinho de leite com sorvete de creme com pitadas de canela. Já a segunda delícia é uma taça coberta de nutella e castanha, composta por sorvete de creme, wafer de chocolate, calda de nutella e chocolate coberto com chantilly.

O Serra Gaúcha é ponto de encontro dos amantes da gastronomia sulista em Taguatinga. O espaço tem seguido as normas de segurança para receber os clientes da melhor forma possível, respeitando o espaçamento de mesas e com higienização constante do local.

Serviço: Serra Gaúcha traz sugestão para a criançada

Local: Serra Gaúcha – QS 3 lote 12 loja 1 – Pistão Sul – Taguatinga

Horário de funcionamento: Segunda-feira e terça-feira, das 11h30 às 15h

Quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira: 11h30 às 15h e 19h às 23h

Sábado: 11h30 às 16h e 19h às 23h

Domingo: 11h30 às 16h

Telefone: (61) 3352-5353