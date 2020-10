Semana da Criança na Old’s The New Burger

PUBLICIDADE

Com a chegada do Dia das Crianças, a mais nova hamburgueria de Brasília, a Old´s The New Burguer elaborou um menu especial para a meninada. De 10 a 18 de outubro, os pequenos poderão apreciar o Old´s Kids – um combo composto pelo Old´s Original Grill (pão, hambúrguer e queijo), suco, batata frita e brownie de doce de leite. A promoção sai por R$ 27 e pode ser consumida, exclusivamente na loja física.

A Old’s The New Burguer foi inspirada nas décadas de 80 e 90. Cada detalhe da decoração, do menu e do ambiente remetem a tendências da época. A visita ao local promove um elo afetivo entre passado, presente e futuro. A hamburgueria traz o conceito de smash burguers – opções de hambúrgueres menores e prensados, com um sabor único e diferencial, dado pela técnica utilizada na elaboração.

Serviço: Dia das crianças é no Old’s The New Burguer

Local: SCLN 214 – Bloco C – Loja 50 – Asa Norte

Funcionamento: Terça a Domingo – 17h à 00h

Telefone: (61) 3964-4498

Redes Sociais | Instagram: @oldsthenewburger