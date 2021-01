Sem glutem! Stella Artois lança versão única na capital federal

PUBLICIDADE

Criada para atender quem busca opções de alimentação sem ou com teor reduzido de glúten, a cerveja Stella Artois finalmente chega aos pontos de venda de Brasília. A nova versão tem o mesmo sabor que a Stella tradicional, mas, agora, livre de glúten, proteína à qual muitos consumidores apresentam algum tipo de restrição. A novidade faz parte de um processo já em andamento na Ambev para que a cervejaria possa se reinventar e se tornar cada vez mais inovadora e colaborativa em seu ecossistema.

“Stella é apaixonada por criar momentos especiais, daqueles vividos com as pessoas queridas, ao redor da mesa, com boa comida e boas conversas. Assim como nós, sabemos que o público brasiliense aprecia esses detalhes. Estamos felizes em levar até eles essa nova versão de Stella Artois, que pode ser consumida por ainda mais pessoas”, destaca Aline Gusmão, gerente regional de marketing da Ambev do Centro-Oeste.

“O consumidor quer ter cada vez mais opções de escolha”, aponta Mariana Porto, gerente de Marketing de Stella Artois no Brasil. “Com Stella Artois Sem Glúten queremos democratizar o acesso a uma cerveja sem glúten, que tem o mesmo sabor da versão tradicional. A novidade chegou primeiramente na região Sudeste no final do ano passado, e já no início deste ano, poderá ser encontrada em todo o país, a um valor próximo da versão tradicional”.

Para chegar na versão sem glúten, o mestre cervejeiro Alexandre Levy, um dos responsáveis pela inovação, conta que o processo de produção da nova Stella contou com a aplicação de uma tecnologia, preservando o sabor. “Conseguimos manter todas as características da versão original, de modo que a bebida seja considerada um produto sem glúten de acordo com legislação brasileira”, garante Levy. Também é possível comprar a Stella Artois Sem Glúten online, no site www.emporiodacerveja.com.br.