Se entregue aos prazeres da gula

Salve esta data: 26 de janeiro. É a data em que a dieta pode ser trancafiada para uma celebração especial: o Dia da Gula. Que tal se render a delícias que saltam aos olhos e enchem a boca d´água? Afinal, comer vai muito além de satisfazer apenas o paladar, por isso, neste dia as casas do quadradinho separaram delícias para mexer com a sua imaginação.

No Tá Doido Burguer, a novidade é: todo dia um hambúrguer diferente a R$10. Na segunda, a opção é Vey (pão brioche, bacon crispy, blend de carne smash e queijo cheddar). Às terças os amantes de sanduba vão poder saborear o kabuloso (pão australiano com blend de carne smash, cheddar, cebola caramelizada e a famosa maionese especial da casa).

Já na quarta-feira, a pedida é o Tá Doido (blend de carne smash, queijo prato, alface, tomate e maionese especial) e na quinta é a vez do DiRocha (pão brioche, blend de carne smash, alface, queijo prato e a exclusiva maionese defumada). A promoção só é válida para retirada (balcão) nas unidades da Asa Sul, Samambaia e Gama.

O Geléia também oferece opções incríveis para os gulosos celebrarem a data. Destaque para o saboroso e carro-chefe: Original Burger (blend de fraldinha e costela, queijo cheddar, cebola caramelizada, muuuuita maionese caseira e bacon crispy. Tudo isso no pão australiano – R$ 31).

No Blend Boucherie (CLN 412), quem ama hambúrguer artesanal vai poder aproveitar 50% de desconto na compra do segundo combo (com batata e refrigerante). Entre as sugestões, está o famoso Blend Burger (pão de sal, blend de angus, crock de parmesão, crispy de cebola, mix de folhas, fondue de queijo, crispy de copa, molho de tomate e maionese parmesão – R$ 49 o combo). A promoção é válida somente no jantar do dia 26 de janeiro.

Tá Doido Burger

Unidades da promoção: Asa Sul, Samambaia e Gama.

Horários e endereços disponíveis nas redes sociais

Siga: @tadoidoburger

Geléia Burger

Horários e endereços disponíveis nas redes sociais

Instagram – @geleiahamburgueria

Facebook – Geléia Hamburgueria

Blend Boucherie

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Informações: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 12h às 16h, e das 18h30 às 23h, e domingo, das 12h às 16h, e das 18h30 às 22h.

Siga: @blendboucherie