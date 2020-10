Sanduíche de parmegiana é o lançamento do Aquela Parmê para o mês das crianças

PUBLICIDADE

Com a chegada do mês das crianças, o restaurante Aquela Parmê lança em seu cardápio um lanche totalmente inovador, criativo e que vai cair no gosto dos pequenos. Usando a sua matéria prima essencial, o gerente da Aquela Parmê apresenta duas versões de sanduíches: Cheese Polpeburguer (a partir de R$32,00) e Cheese Parmê Filé (a partir de R$38,00).

O Cheese Polpeburguer é elaborado com um crocante pão de hambúrguer (de sal), recheado com um generoso polpetone (220 gramas), uma camada extensa de queijo e um molho artesanal do puro tomate italiano feito na casa. Já o carro-chefe da casa, também estaria presente no cardápio, é o Cheese Parmê Filé, recheado com um generoso bife de filé mignon ( 180 gramas) coberto por queijo e um toque do molho caseiro que formam uma combinação inusitada de textura e sabor. As duas versões dos sanduíches tem como acompanhamento a famosa e querida batata-frita de ondinhas.

Segundo o gerente da casa, Mauro Gonçalves, a ideia do sanduíche de parmegiana veio da criatividade de um primo, louco por parmegiana. Segundo o gerente, ele brincava que comeria o famoso bife até no pão. “Logo, pensei em uma maneira de criar um sanduíche à parmegiana. Chamei uns amigos ‘comilões’ e fizemos uma noite de degustação. Foi sucesso imediato, depois de alguns ajustes tínhamos nosso sanduíche à parmegiana exclusivo e bastante elogiado”, explica.

Segundo Mauro, o prato vai cair no gosto do público infantil que é apaixonado por sanduíches. “A garotada vai adorar, o prato que já é muito bem quisto para o almoço e jantar, inclusive das crianças, agora ganha essa nova versão para e ingressa em nosso cardápio para festejar a data”, defende.

A casa está aberta de terça a domingo, de 11 às 22h, no sistema delivery e take-out. As entregas estão disponíveis pelos aplicativos (preços entre R$ 32,00 e R$ 110,00). A opção take-out tem 20% off pedindo pelo https://fastget.app/aquelaparme .

Serviço: Sanduíche de parmegiana é o lançamento do Aquela Parmê para o mês das crianças

Endereço: Rua das figueiras número 6 loja 15 – Águas Claras, Brasília

Contato: (61) 98156-9038

Cardápio: https://fastget.app/aquelaparme .

Dias e Horários de Funcionamento: Aberto de terça a domingo das 11 às 22 ( sistema delivery e take-out)

Entregas pelos aplicativos Tonolucro, 99Food e UberEats

Take-out com 20% off pedindo pelo https://fastget.app/aquelaparme

O restaurante recebe os cartões das principais bandeiras, ticket restaurante, sodexo, alelo e Pic pay