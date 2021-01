Novidades no Sagrado Mar: menu degustação em nove etapas

PUBLICIDADE

Janeiro traz novidades ao Sagrado Mar, restaurante que une os sabores dos frutos do mar com o calor da brasa, localizado na Comercial da QI 17 do Lago Sul: um inédito Menu degustação em nove etapas. O cardápio que passeia pelas criações autorais do consagrado chef Marco Espinoza é uma experiência exclusiva e única por R$ 170,00 – sem harmonização – e R$ 270,00, com harmonização do sommelier Alexandre Azevedo da Vinhos S/A. Ambos os valores por pessoa.

O drinque Sagrado Mar, um dos mais pedidos da casa, dá às boas-vindas ao comensal, que tem também à disposição no Passo 1, o couvert com pão artesanal elaborado na cozinha do restaurante, acompanhado de azeites e pastas. O Passo 2 traz Mini pastel de camarão, marguerita e aioli de manjericão. Para harmonizar, Valdemiz Brut, mesmo rótulo que acompanha também o Passo 3: Ostras frescas com molho de curry, amendoim e lâminas de coco dourado.

No Passo 4, Hot shrimp, cachorro-quente de camarão com bacon no pão brioche, molho tártaro de camarão e cebolas crocantes, harmonizado com Quereu Sauvignon Blanc. Em seguida Sorbet de tangerina para limpar e refrescar o paladar (Passo 5).

Os pratos principais apresentam Polvo na brasa com molho da casa, espuma de alho-poró e batata com farofa de batata (Passo 6), harmonizado com Casa Rivas Chardonay; Vieiras grelhadas com capellini ao molho pesto e saladinha de tomate e crocantes de queijo (Passo 7), harmonizado com Villa Rica Pinot Noir Reserva; e Arroz de Bacalhau com bacalhau na brasa (Passo 8), harmonizado com Falernia Pinot Noir Reserva.

Fechando o Menu degustação que será renovado a cada quatro meses pelo chef Espinoza, o Passo 9, a sobremesa. Torta de chocolate com sorvete de paçoca que recebeu harmonização com Vinho do Porto Reccua Ruby.

Sobre o Sagrado Mar

Um encontro de sabores autênticos e excêntricos do oceano com o fogo. Assim é o Sagrado Mar, restaurante que acaba de abrir as portas na QI 17 do Lago Sul, capitaneado pelos mesmos empresários do premiado e vizinho Taypá: Antonio Carvalho, Ivone Carvalho e o renomado chef Marco Espinoza, criador do menu e da proposta da casa, que é unir os sabores dos frutos do mar com o calor da brasa. O resultado dessa fusão proporciona uma experiência única.

O Sagrado imprime a cultura da comida de verdade, explorando ao máximo todos os aromas, texturas e formas de criar pratos únicos. O projeto de 150m², assinado pela Tune Arquitetura, acomoda até 80 pessoas, no almoço e no jantar, de terça-feira a domingo. O menu conta com sugestões fixas, além do Pescado do Dia (para uma ou duas pessoas), em que o cliente escolhe dois acompanhamentos, além da Sugestão do Chef, disponível no almoço de segunda a sexta-feira (exceto feriados). Nas Entradas, destacam-se as Lulas (4 unidades – Croquetes de lula com arroz em tinta de lula, maionese de limão e tentáculos fritos); Sanduíche de Ostra (2 ou 4 unidades – pão negro com ostras crocantes, maionese de curry e batatas fritas); Vieiras Gratinadas (2 ou 4 unidades – vieiras na brasa com molho branco de limão e gratinadas com pão ralado) e os Camarões na Brasa (camarões inteiros na brasa com búfala crocante, tomate seco, pupunha na brasa e pesto de manjericão).

Entre os Principais, Polvo (na brasa, com chimichurri e batatas ao forno); Bacalhau (na brasa cozido com tomate, pimentão, azeitona e com batata ao creme e espinafre); Robalo (confitado e acompanhado de cuscuz marroquino e molho de abóbora defumada); Atum (na brasa com batata frita provençal e salada de brotos); Vôngole (com massa capellini em seu próprio molho); Lagosta (na brasa com molho de alcaparras, alho e ravioli de batata baroa com gorgonzola); Camarão Pistola (na brasa com risoto de alho-poró trufado).

Para os amantes da carne, duas sugestões: Bife Ancho (na brasa com purê cremoso de batata ou batata frita com molho especial) e Bife de Chorizo (na brasa com purê cremoso de batata ou batata frita com molho especial). As sobremesas da casa não possuem glúten e açúcar refinado. São elas: Cacau (torta de chocolate sem glúten, acompanhada de um cremoso sorvete de avelã, fudge de cacau, açúcar mascavo e sorvete de tangerina); Rosa Selvagem (sopa de vinho rosé, panna cotta de iogurte e rosas, biscoito sem glúten e frutas vermelhas) e Cítrico (torta de farinha de arroz, coco crocante, musseline de maracujá e especiarias, geléia de manjericão com limão e sorvete de abacaxi).

A carta de drinques apresenta opções autorais, como o Sagrado Martini (Gin, luxardo, absinto, cointrau, vermuth dry e curaçau blue); Sagrado Mar (gin, licor 43, aperol, xarope de toranja, xarope de cupuaçu com maracujá e água tônica); Sereia (cachaça em infusão de especiarias, cramberry, xarope de framboesa, limão e xarope de frutas vermelhas); Poseidon (Jack Daniels, xarope de framboesa, suco de uva, limão, manjericão e uva).

Sagrado Mar

SHIS QI 17, bloco G, sala 201 – Ed. Fashion Park – Lago Sul

(61) 3202-3256 ou (61) 3201-5156

Terça-feira a sábado, almoço e jantar – 12h às 15h30 e 19h às 00h. Domingo apenas almoço – 12h às 15h30

@sagradomarrestaurante