Conheça o menu Degustação no Sagrado Mar

Recém inaugurado na QI 17 do Lago Sul, o Sagrado Mar, casa especializada em frutos do mar no calor da brasa, comandada pelo premiado chef Marco Espinoza, já possui novidades. O Menu Degustação é um passeio por diversos pratos do restaurante, em oito etapas, que proporciona uma experiência gastronômica única e exclusiva. O menu custa R$ 170,00 por pessoa (sem harmonização) ou R$ 270,00 por pessoa (com harmonização do sommelier Alexandre Azevedo, da Vinhos SA).

Menu Degustação:

Couvert (pão especial da casa com azeites e pastas)

Entradas

Carpaccio de Polvo (com abacate, chips de alcachofra, alcaparrones, azeite de limão e alho) Ostra na Brasa (com alho, salsinha e manteiga crocante de bacon) Croquete de Siri (croquete de siri, batata e queijo gruyère com maionese de alho) Sardinha (na brasa sobre pão com tomate e queijo provolone e pimentão) Sorbet de Tangerina – para refrescar o paladar

Principais

Lagosta (na brasa, molho de alcaparras, alho e raviolli de batata baroa com gorgonzola) Camarão Pistola (na brasa com risoto de alho poró trufado)

Sobremesa

Rosa Selvagem (sopa de vinho rosé malbec, panna cotta de iogurte e rosas, biscoito sem glúten e frutas vermelhas)

Serviço

Sagrado Mar

SHIS QI 17, bloco G, sala 201 – Ed. Fashion Park – Lago Sul

(61) 3202-3256 ou (61) 3201-5156

Terça-feira a sábado, almoço e jantar – 12h às 15h30 e 19h às 00h. Domingo apenas almoço – 12h às 15h30

@sagradomarrestaurante