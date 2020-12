Sabor de morango e efeito de língua colorida são os preferidos das crianças

PUBLICIDADE

Saboroso e divertido. Pode até parecer um clichê para descrever o “universo infantil”, porém, é algo literal, comprovado por pesquisa, quando o assunto é “o que as crianças mais gostam em termos de sabor e experiência”.

A Takasago – uma das cinco maiores empresas de aromas e fragrâncias do mundo, com operação em 26 países, incluindo o Brasil – fez um levantamento recente sobre os hábitos de consumo em diversas categorias de produtos para os pequenos. E constatou, entre outras coisas, que em confeitos, no geral, 67% das crianças preferem o sabor de “morango”, 40% de “frutas vermelhas” e 20% “melancia”. Entre as experiências prediletas estão: 27% “pinta a língua”, 20% “sabor surpresa” e 20% “acidez”.

A pesquisa foi feita com crianças entre 5 e12 anos, para os clientes da Takasago a partir de um questionário on-line. Com os dados, a empresa explora o que as crianças gostam de consumir e, assim, direciona o desenvolvimento de novos produtos para seus clientes. “Quando falamos sobre crianças, estamos falando de uma nova geração de escolhas, atitudes, desejos e saberes. São curiosas e digitais, pois já nasceram em um mundo totalmente conectado. São mais realistas e práticas, pensam de forma mais lógica, mas são um pouco impacientes, porque querem descobrir o mundo o mais rápido possível! E, para estarmos conectados com essas novas gerações, é importante escutar e entender o que elas precisam. Podemos trabalhar com novas ideias e conceitos para essa geração que, desde muito novo, já sabe o que quer”, comenta Rafaela Bedone, Head de Marketing da Takasago para divisão de aromas.

Além disso, a Takasago conta com a tecnologia dos INTENSATES® Flavor Modulators, que utiliza moléculas específicas na composição dos aromas para melhorar o sabor de alimentos e bebidas e provocar sensações. As moléculas atuam diretamente na percepção sensorial e são capazes de realçar o sabor dos alimentos entregando um sabor completo e agradável para o consumidor final, sendo útil, principalmente, para as crianças, que gostam de experiências diferentes. Essa tecnologia pode ser utilizada em todas as categorias de alimentos e bebidas, para causar sensações, como gelado, quente etc., além disso, pode ser utilizada também em formulações que tiveram alguma redução de ingrediente (açúcar, sal ou gordura) ou se precisar mascarar sabores indesejados (soja, edulcorante, amargor etc.) .

Confira a pesquisa completa:

Preferências Confeitos:

Sabor:

67% Morango

40% Frutas Vermelhas

20% Melancia

Sensação

27% Pinta a língua

20% Sabor Surpresa

20% Acidez

Preferências Biscoitos:

Sabor:

73% Chocolate

Sensação:

27% Pedaços Crocantes

33% Sabor Surpresa

Preferências Bolos:

Sabor:

60% Chocolate

20% Frutas Vermelhas

13% Algodão Doce

Sensação:

20% Pedaços Crocantes

20% Camadas

Preferências Iogurtes

Sabor:

38% Morango

13% Chocolate

27% Frutas Amarelas

Sensação:

27% Sabor Surpresa

38% Pinta a língua

Preferências Sorvetes, Sobremesas Lácteas e UHT

Sabor:

25% Chocolate

20% Doce de leite

19% Algodão Doce

Sensação:

40% Esfriamento

31% Pinta a língua

25% Sabor Surpresa

Sobre a Takasago

Fundada no Japão há 100 anos, a Takasago é uma das cinco maiores empresas de aromas e fragrâncias do mundo, com operação em 26 países. Destaca-se pela criação de soluções de aromas e fragrâncias exclusivas e customizadas, com emprego de alta tecnologia e patentes próprias. Em 2001, ganhou o Prêmio Nobel de Química, com o desenvolvimento da tecnologia de catálise assimétrica, um avanço científico que provocou grande impacto nesse mercado. No Brasil, a empresa atua há 45 anos e está instalada em Vinhedo/SP em uma área de 43 mil metros quadrados, uma planta completa com laboratórios, centros de avaliação e criação, produção e todo o suporte comercial necessário para atender ao mercado nacional e da América do Sul. A área de fragrâncias desenvolve soluções para perfumaria fina, cuidados corporais e produtos para o lar. Já a área de Aromas atende aos segmentos de confeitos, bebidas, panificação, lácteos, higiene bucal e salgados. A Takasago é comprometida com a saúde e segurança de seus colaboradores, bem como com o meio ambiente, possuindo diversas certificações importantes como a FSSC 22000, ISO 9001 e ISO 14001.