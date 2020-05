Rubaiyat Brasília terá combo com Rubaburguer a preço especial até o fim do mês

PUBLICIDADE 

Um dos pratos mais queridinhos dos brasileiros tem um dia todinho dele essa semana. Na próxima quinta-feira (28) é Dia do Hambúrguer e os clientes do Rubaiyat Brasília vão poder comemorar de um jeito especial. A casa oferece o Combo Rubaburguer, que junta o tradicional sanduíche do restaurante com dois acompanhamentos certeiros, batata e refrigerante.

O burguer é feito com 200g de picanha da raça brangus grelhada a carvão, queijo minas, cebola caramelizada com suco de laranja, rúcula e molho béarnaise, um preparo à base de gema, manteiga, sal, pimenta, salsinha e vinagre. Para acompanhar, as queridinhas batatas soufflé do Rubaiyat, molho béarnaise à parte e Coca-Cola sem açúcar.

O Combo Rubaburguer sai por R$ 34 com sanduíche, batatas soufflèe e refrigerante e os pedidos podem ser feitos direto na casa pelo número 3443-5000 e também pelos aplicativos de delivery Ifood, Rappi e Uber Eats.

Rubaiyat Brasília

SCES, Tc. 2

Horário de pedidos: De segunda a sábado, das 11h às 22h. Domingos, das 11h às 18h.

Pedidos direto no restaurante pelo telefone 3443-5000.

Entregas também pelo Ifood, Rappi e Uber Eats.

@rubaiyatbrasil