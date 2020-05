Rubaiyat Brasília reabre com delivery e oferece feijoada às quartas e sábados

PUBLICIDADE 

O clima frio pede comidas quentinhas e que encham também o coração. E se o brasiliense não pode circular pela cidade por um tempo, uma boa pedida é trazer a alegria de um bom prato para dentro de casa. A partir desta quarta-feira (20), os amantes da feijoada do Rubaiyat Brasília poderão sentir o regalo gastronômico desse prato duas vezes por semana, às quartas e sábados.

A feijoada do Rubaiyat (R$ 105) é feita com o exclusivo baby pork da fazenda do restaurante. O preparo leva feijão floresta, língua, linguiça portuguesa, lombo, orelha, paio, pé, rabo, bisteca, costelinha de porco e linguiça de lombo. No delivery o pedido é acompanhada de arroz, banana, couve, farofa, laranja, mandioca, torresmo, abacaxi, farinha, molho de pimenta e vinagrete.

Sendo uma comida bem brasileira, a feijoada combina com uma cerveja gelada e a casa garantiu essa experiência nas entregas. O prato é preparado para servir até duas pessoas e vai acompanhado de duas cervejas Heineken. Nesta quarta (20), os clientes que fizerem pedidos da feijoada completa poderão aproveitar o preço promocional de R$ 95.

Rubaiyat Brasília

SCES, Tc. 2

Horário de pedidos: De segunda a sábado, das 11h às 22h. Domingos, das 11h às 18h.

Pedidos direto no restaurante pelo telefone 34435000.

Entregas também pelo Ifood, Rappi e Uber Eats.

@rubaiyatbrasil