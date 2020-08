Rubaiyat Brasília lança menu Ruba by com receitas clássicas para o dia a dia

PUBLICIDADE

Quem é acostumado a comer fora de casa sabe que às vezes bate aquela saudade do temperinho caseiro da mãe, da avó… Afinal, nem adianta tentar, ninguém cozinha como elas. Mas o Rubaiyat chega bem perto com o novo menu da casa, o Ruba by Rubaiyat. O cardápio chega a Brasília com quatro opções de preparos que são a cara do dia a dia e combinam super bem com o horário de almoço.

“O Rubaiyat tem como grande influência a cozinha espanhola. Criamos o Ruba by Rubaiyat para mostrar nosso lado brasileiro. Uma comida caseira em um formato exclusivo de delivery. O menu foi definido nos nossos favoritos desde a infância. Uma comida que traz muitas memórias de família e conforto”, explica a gerente de marketing da rede, Karina Bronsztein.

Um dos pratos mais comuns nas casas brasileiras, o Bife acebolado (R$ 106, para dois) ganha um toque especial no Ruba. A carne é selada na brasa e remete ao tradicional churrasco no cheiro e no sabor. Finalizada com molho roti de carne bovina e bacon, a proteína é acompanhada de arroz branco, feijão preto e farofa Luiz Tavares.

Com crianças e adultos, o Picadinho da fazenda (R$ 106, para dois) é sucesso garantido. O contra filé picado em cubos, puxado na manteiga e flambado com vodka. O preparo é servido com arroz branco, feijão preto, banana à milanesa, crispy de couve, farofa Luiz Tavares e ovo frito.

O Strogonoff de filé mignon (R$ 106, para dois) é outro prato marcante nas mesas, tanto pelo sabor, quanto pela praticidade. No Ruba by receita e acompanhamentos são clássicos: filé mignon com champignon fresco, arroz branco e batata palha.

Outra pedida de receita que mistura tradições é o Frango Parmegiana (R$ 84, para dois). O filé de frango empanado é gratinado com queijo minas padrão e molho de tomates frescos e é acompanhado de arroz branco e as clássicas batatas soufflèe do Rubaiyat.

As receitas estão disponíveis apenas no serviço de delivery e podem ser encontrados no Ifood e Rappi. Com quatro pratos no lançamento, a proposta da casa é trazer o cardápio completo do Ruba by para Brasília. “Nos próximos meses vamos levar novos pratos, incluindo entradas e sobremesas favoritas do Brasil”, adianta Karina.

Serviço

Rubaiyat Brasília

SCES, Tc. 2

Horário de pedidos: De terça a sábado, das 11h às 22h. Domingos, das 11h às 18h.

Pedidos direto no restaurante pelo whatsapp (61) 99611-6179.

Entregas também pelo Ifood e Rappi.

@rubaiyatbrasil

