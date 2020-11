Restaurantes investem em pacotes de confraternização para todos os gostos

PUBLICIDADE

Dezembro já está batendo na porta e, normalmente, é neste mês que as pessoas se reúnem para confraternizar. Seja com os amigos, família, colegas de faculdade ou do trabalho é nesta época que as pessoas se encontram para celebrar as conquistas do ano que passou. E para comemorar, é importante selecionar bem o espaço para que o evento seja seguro por conta da disseminação do novo coronavírus.

Entre os points do quadradinho, está o Le Parisien Bistrot. A casa investiu em pacotes especiais para os comensais. No almoço, a opção para seis comensais ou mais, sai por R$53 (por pessoa) e inclui entrada, que é uma deliciosa salada maison, e um prato principal. Para harmonizar, os clientes podem optar por kir royal (seis taças) ou vinho tinto Sanama (seis taças).

Já no jantar, a partir de seis clientes, o menu completo (couvert, entrada, prato principal e sobremesa) acompanhado de kir royal (seis taças) ou vinho tinto Sanama (seis taças) R$ 119 (por pessoa).

No Blend Boucherie, o chef Marcello Lopes apostou em pacotes de confraternização personalizados. A casa é conhecida pelo seu rodízio de guarnições e cortes nobres. Entre as opções do menu, estão: ancho (R$ 85,90), chorizo (R$ 85,90) e filé com crosta de macadâmia (R$ 79,90). Há também opções de aves, como o Cordon Blend, uma releitura do Cordon Bleu (R$ 72,90), e de peixe, que é a pescada amarela com cobertura de brie e pera caramelizada (R$ 85,90).

Todas as proteínas da casa incluem mais de quinze acompanhamentos, que são servidos em panelinhas diretamente na mesa. Abrilhantam essa lista: banana assada com calda de frutas amarelas; queijo coalho assado coberto com mel temperado com pimenta dedo de moça; arroz de alho negro; cuscuz marroquino à jardineira, entre outros (é preciso consultar as guarnições do dia).

Para quem ama culinária japonesa, a opções é confraternizar no Nakombi. A casa conta com dezenas de opções de sushis, sashimis, especiais da chef Catarina Freire, trufados, maçaricados, frutos do mar, clássicos orientais, opções vegetarianas. Tudo isso faz parte do rodízio que sai a R$ 109 por pessoa.

Há também uma carta de coquetéis, que vão muito além do saquê, assinada pelo premiado mixologista Gustavo Guedes. Destaque para o Sugoi Mule (saquê, vodca, purê de pera, calda de chá verde, limão e espuma de gengibre – R$ 33).

Fora do plano, a sugestão é o Parrilla Beer. Especializado em carnes, o restaurante aposta em pacotes personalizados de acordo com a preferência e necessidade de cada cliente. O menu inclui saladas, como a Mendonza (alface americana, cenoura ralada, palmito picado, tomate, batata palha, molho e mostarda – R$ 18). Uma variedade de entradas, entre elas a tradicional provoleta (queijo provolone na parrilla com tomate, orégano e azeite – R$20), ceviche de salmão (R$ 42).

De principal, os destaques são os cortes nobres, como o chorizo (R$ 34,90), vacio (R$ 29,90), carré de cordeiro (R$ 49,90). Para acompanhar, as sugestões são: a arroz Maradona (arroz, tomate seco, ovos, linguiça artesanal, cebolinha e batata palha – R$ 20); o Vicentico (feijão verde cozido, refogado na cebola e caramelizado com rapadura, finalizado com queijo coalho – R$ 20); e a River Plate (R$ 16), que é a tradicional farofa de ovos.

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb

Blend Boucherie

CLN 412 Norte, Bloco B

Informações e pedidos: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h/ Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Instagram: @blendboucherie

Nakombi

Endereço: SCLS 404, Bloco B, Loja 35 – Asa Sul

Horário de funcionamento: terça a quinta: 19h às 23h/ Sexta: 12h às 15h e das 19h à 0h/ Sábado das 12h às 16h e das 19h à 0h/ Domingo: 12h às 16h / 19h às 23h

Siga: @nakombibsb

Parrilla Beer

Endereço: Praça 1, Loja 6,7,8 – Cine Itapuan – Gama.

Happy Hour: das 19h às 21h.

Delivery: iFood

Siga: @parrilabeer