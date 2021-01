Restaurantes investem em espaços abertos e pratos especiais para a criançada

PUBLICIDADE

Por conta da pandemia do novo coronavírus, as viagens para curtir as férias de janeiro ficaram em segundo plano. No momento que vivemos, pais buscam alternativas seguras para divertir as crianças em locais ao ar livre e com cardápios de dar água na boca.

E uma boa pedida para curtir os dias ensolarados é o Geléia no Container, localizado no Pontão. Além de ter uma vista de tirar o fôlego, o espaço é aberto, sendo assim as crianças podem brincar e correr à vontade. E, claro, saborear delícias, como: o milkshake Ramon e Julia (pudim de queijo e calda de goiabada cascão – R$20), inspirado no clássico Romeu e Julieta e os saborosos hambúrgueres artesanais. Entre eles, está o cheese bacon (blend de fraldinha e costela, queijo prato e muito bacon crispy – R$26)

Para refrescar, a casa também oferece refrigerantes naturais, preparados com fruta natural e água gaseificada, sem adição de açúcar ou conservantes. Os sabores diferenciados oferecidos pela casa são: uva (R$8) e tangerina (R$12).

Outro lugar para curtir uma vibe ao ar livre é no Concorrente (CLN 409). Com uma extensa área verde, a hamburgueria é uma ótima alternativa para quem tem filhos e pet. Além disso, as opções do cardápio são de dar água na boca. Destaque para o Glorioso (blend angus, queijo cheddar, bacon crispy, rúcula, maionese caseira e pão brioche – R$27). Os fãs de sanduba artesanal também podem experimentar a opção vegetariana (hambúrguer de grão de bico empanado, shitake, pimentões defumados, crispy de abobrinha, alface americana, queijo muçarela, a deliciosa maionese da casa e pão parmesão (R$25).

Para acompanhar as delícias, a pedida são as limonadas: Santo Melão – capim santo, melão, limão siciliano e água gaseificada (R$9) – ou a Manjericão Tropical – frutas vermelhas, abacaxi, maracujá, limão, finalizada com manjericão (R$9).

Já no Blend Boucherie, a opção para criançada é um incrível picadinho de filé com fettuccine ao molho Alfredo ou vermelho (R$36,90). Outra delícia é o picadinho com arroz e fritas (R$35,90). Os milkshakes de doce de leite e Nutella (R$22 cada) também fazem sucesso entre os pequenos.

Com variadas opções de parques e praças na cidade, uma das alternativas é um piquenique com os pequenos. Pensando nisso, o Tá Doido oferece combos para take out (retirada). Entre as opções, está o Combo Degustação (R$55). Ele contempla quatro sabores de hambúrgueres artesanais, que são: o Tá Doido Burger (blend de carne smash (100g), muito queijo prato, alface, tomate e maionese especial no pão brioche artesanal); Kbuloso (blend de carne smash (100g), generosas fatias de cheddar, cebola caramelizada e maionese especial no pão australiano); Vey (generosas fatias de bacon crispy, blend de carne smash (100g), queijo cheddar e maionese especial no pão brioche); DiRocha (blend de carne smash (100g), alface, queijo prato e exclusiva maionese defumada no pão brioche).

Geléia no Container

Local: Pontão do Lago Sul – SHIS QL 10, lote 1/31 – Lago Sul

Hora: das 12h às 23h

@geleiahamburgueria e @tadoidoburger

O Concorrente

Endereço: CLN 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 17h às 23h

Siga: @oconcorrente @geleiahamburgueria

Blend Boucherie

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Informações: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 23h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 22h

Siga: @blendboucherie

Tá Doido Burger

Horário de funcionamento: todos os dias, das 17h às 23h

Unidades: Plano Piloto, Gama, Samambaia e Santa Maria

Endereços disponíveis nas redes sociais

Siga: @tadoidoburger