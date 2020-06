Restaurantes do Pontão celebram Dia dos Namorados

PUBLICIDADE 

A data mais romântica do ano está chegando. O Dia dos Namorados acontece na próxima sexta-feira, dia 12 de junho, e é celebrado por diversos casais do país. Pensando nisso, os restaurantes do Pontão BierFass Lago e Sallva Bar & Ristorante estão com ações exclusivas para os pombinhos.

No Bierfass Lago, de quinta-feira, dia 11, a domingo, dia 14, além do tradicional menu da casa, o local sugere o Filé Gran Bier (Filé mignon com crosta de pão, molho de vinho e risoto de mix de cogumelos) ou Peixe Gran Bier (Peixe em crosta de ervas, risoto de limão siciliano e palmito pupunha). Os pratos servem duas pessoas e acompanham, ainda, Churros de sobremesa. Almoço e jantar ao valor de R$ 160,00. Os pedidos podem ser feitos através de aplicativo de entrega (iFood) ou por take out (com retirada no local e 20% de desconto). Informações pelos números (61) 98626-0235 ou (61) 3364-4041.

O Sallva Bar & Ristorante terá box especiais para os casais apaixonados. As cestas contam com uma petisqueira que pode ser personalizada. Há, ainda, opção individual que vem grifada com a palavra “love”. Os cem primeiros clientes que adquirirem os produtos poderão personalizar suas petisqueiras com uma palavra à sua escolha. Mais informações e reservas (61) 99224-7428. São três opções:

Box Grande achando – R$ 299,00

Chandon Brut Reserve / Mel / Torradas / Pães de mel / Geleia de frutas vermelhas / Mix de Oleaginosas e Frutas secas / Queijos Grana Padano e Brie / Presunto Parma / Salame tipo Italiano / Petisqueira em porcelana Love / 2 taças de acrílico Chandon/ Cartão em Kraft: Feliz dia dos namorados.

Box Pequeno – R$ 178,00

Mini Chandon ou Vinho tinto Petirrojo 375ml / Pães de Mel / 1 Taça de Acrílico Chandon / Mix de Oleaginosas e Frutas secas / Caixa de Ferrero Rocher com 8 bombons / Petisqueira em porcelana Love / Cartão em Kraft: Feliz dia dos namorados.

Box Grande R$ 220,00 – Vinho cobrado separadamente

Mel / Torradas / Pães de mel / Geleia de frutas vermelhas / Mix de Oleaginosas e Frutas secas / Queijos Grana Padano e Brie / Presunto Parma / Salame tipo Italiano / Petisqueira em porcelana Love / Cartão em Kraft: Feliz dia dos namorados.