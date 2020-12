Restaurantes do Pontão apostam em ações promocionais para o período de happy hour

PUBLICIDADE

Dezembro é considerado um mês de diversas celebrações e o Pontão do Lago Sul, às margens do Lago Paranoá, é o destino certo para quem busca curtir um happy hour descontraído e com todas as normas de segurança e higienização necessárias. Os restaurantes do complexo estão com ações exclusivas para o período, exceto para os feriados.

No Fausto & Manoel, de segunda a sexta-feira, das 16h às 20h, o chope possui preço promocional: R$ 6,30 (330ml) ou R$ 5,95 (300ml). E um chope gelado pede um petisco! Algumas opções da casa como Picanha Grelhada, Linguiça Apimentada, Mix de Pastéis e Frango a Passarinho possuem um valor especial no período.

O Gran Bier apresenta drinques e chope gelado a preços especiais, das 16h às 20h, de segunda a sexta-feira. Caipis diversas custam R$ 13,90 durante o período. Drinques com gin custam R$ 19,00. O chope custa R$ 5,99 (360ml). Para petiscar, Mix de Pastéis, Bufalo Wings, Mix de Petiscos, Mini Hamburguer de Picanha, Maminha Brasileira e Salsicha Vegetariana são opções com descontos.

No Manzuá, até o dia 11 de dezembro, sexta-feira, das 16h às 20h, os drinques Black Mojito e Caipiroskas de Stolichinaya (sabores variados) terão preços promocionais, R$ 15,00 e R$ 17,00 cada, respectivamente, O chope gelado sai ao valor de R$ 7,00.

O Sallva Bar & Ristorante oferece 50% de desconto nas cervejas nacionais, chope e drinques clássicos da casa, de segunda a sexta-feira, das 16h às 20h. Destaque para a jarra de Clericot, que sai ao valor de R$ 46,00.

No recém inaugurado Same Same, de segunda a sexta-feira, das 16h às 19h, na compra de três “Entradinhas para dividir”, o cliente paga apenas o valor de duas (desconto será na opção de menor valor). Entre as opções, Tuk Tuk; Rolinho Vietnamita; Couve Flower; Isan Thai Sausage e Fish Cake.

Pontão do Lago Sul

SHIS QL 10, Lote 1/30 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontã[email protected]

www.pontao.com.br