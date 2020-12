Restaurantes criam pacotes para confraternizações de fim de ano

PUBLICIDADE

Com novas restrições em funcionamento por conta da pandemia, bares e restaurantes da Capital decidiram apostar em pacotes de confraternizações para grupos menores em 2020, mas sem perder o clima de despedida que o fim de ano traz.

No Sabor Brasil (302 Sul), mesas com cinco pessoas ou mais podem optar pelo rodízio com duração de três horas de espetinho, caldo e chopp da casa, a partir das 18h, pelo valor de R$ 85 por pessoa. Entre as opções de espetinho estão: alcatra, filé de frango, coração e linguiça. Já nos caldos, os clientes escolhem duas opções entre a canja, caldo verde, sopa à moda da casa e sopa de legumes.

Já no Mandaka (Taguatinga), os clientes podem escolher entre várias opções de pacote. No primeiro, o foco são os petiscos da casa, incluindo Carne de Sol com Macaxeira , Isca de Frango, Dadinho de Tapioca, Pastelzinho de Queijo, Batata Frita e Pão de Alho coberto com carne de sol desfiada por R$ 60,00 por pessoa.

No segundo pacote, é possível desfrutar de entrada + principal + sobremesa + bebidas por R$ 100 de segunda à quinta e R$110 por pessoa de sexta a domingo. Nesse modelo estão inclusos duas entradas a serem escolhidas entre Isca de Frango, Dadinho de Tapioca, Pastelzinho de Queijo, Batata Frita; um prato principal, que pode ser Carne de Sol Tradicional, Mandacaru, Panelinha Mandaka ou Panelinha do Sertão; e uma sobremesa. As bebidas inclusas são á gua sem gás, refrigerantes (Coca Cola e Guaraná) e café coado.

Na terceira opção de pacote, o cliente tem direito a três entradas, dois pratos principais e uma sobremesa, além das bebidas. As sugestões para começar são Isca de Frango, Dadinho de Tapioca, Pastelzinho de Queijo, Batata Frita, Pão de Alho coberto com carne de sol desfiada, Queijo Coalho com Melado e Isca de Peixe. Para o prato, a casa oferece Carne de Sol Tradicional, Mandacaru, Panelinha Mandaka, Panelinha do Sertão, Filé a Parmegiana, Filé Moraes, Chapa Brasil ou Linguiça Parrilera com Arroz Parrillero. Esse formato sai a R$ 130,00 de sexta a domingo e R$ 120 de segunda à quinta.

SERVIÇO: Sabor Brasil Onde: 302 Sul, Bloco A, Lojas 1 a 5 (Rua das Farmácias) Telefone: (61) 3226-5942 Funcionamento: De segunda a domingo, das 11h30 às 23h.