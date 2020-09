Restaurante lança parrillada argentina às terças

PUBLICIDADE

O Parrilla Beer, restaurante localizado no Gama, traz mais uma novidade aos amantes de cortes nobres. Na próxima terça, a casa passa a oferecer a tradicional parrillada argentina. O processo para grelhar a carne, criado pelos hermanos, deixa as proteínas ainda mais suculentas e os legumes mais saborosos. O menu servido pela casa será rotativo.

No próximo dia 29, o restaurante vai oferecer um menu que contempla: Flat Iron, galeto e baby beef. De acompanhamento, será servido arroz com brócolis, boca juniors ( polenta frita crocante) e, por fim, uma deliciosa cebola assada. A novidade sai a R$129,90, serve de 3 a 4 pessoas, e poderá ser saboreada no almoço e jantar.

Sobre o Parrilla Beer

Instalado no coração do Gama, em uma área de 100m², a casa é focada na culinária argentina. Com projeto assinado pela arquiteta Mariane Meira, o restaurante tem um ambiente elegante e aconchegante com elementos de madeira e ferro que dão uma sofisticação peculiar ao lugar.

Parrilla Beer

Endereço: Praça 1, Loja 6,7,8 – Cine Itapuan – Gama.

Horário de Funcionamento: terça a sábado, das 12h à 00h e domingo das 12h às 23h.

Siga-nos nas redes sociais: @parrilabeer