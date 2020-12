Restaurante AROMA participa do Festival Fartura Gastronomia Du Brasil a partir desta sexta-feira (11)

PUBLICIDADE

Os brasilienses amantes de uma boa gastronomia e que não perdem a oportunidade de se aventurarem em conhecer novos pratos e sabores, terão um motivo especial para irem ao restaurante Aroma, exclusivamente neste final de semana de sexta (11) a domingo (13). O momento é perfeito para provar o menu inédito que o chef Ronny Peterson preparou em parceria com o chef mineiro Matheus Paratella, para o Festival Fartura Gastronomia Du Brasil.

A parceria foi um convite do próprio festival, que em formato inédito para este ano reuniu 30 talentosos chefs de todas as regiões do Brasil para formarem duplas e desenvolverem um menu exclusivo em três tempos (entrada, prato principal e sobremesa), seguindo o conceito “da origem ao prato”, onde foram escolhidos ingredientes típicos de cada cidade para compor os pratos.

Para Brasília, o baru foi escolhido como representante da cidade, enquanto em Minas Gerais, a Jabuticaba foi a eleita. O primeiro é um fruto típico do cerrado brasileiro e tem um gosto semelhante ao do amendoim, além de ser conhecido por outros nomes como cumaru, feijão-baru, castanha-de-bugre, entre outros. Já a segunda, uma deliciosa fruta bastante conhecida pelos brasileiros e repleta de mitos e verdades.

A parceria resultou em um trabalho bastante criativo. Os chefs montaram uma entrada com salmão marinado, creme de batata doce roxa com pequi, farofa de baru com espinafre e mostarda em grãos. Já para o prato principal, um agnolotti de polvo “in nero”, crocante de baru e jabuticaba, finalizado com creme de limão siciliano. Por fim na sobremesa, uma Panna “não cotta” de jabuticaba e texturas de caramelo, acompanhada de sorvete de jabuticaba.

O menu custa R$ 120 por pessoa, e está disponível exclusivamente na casa de sexta a domingo, para almoço e jantar mediante a reserva no próprio restaurante Aroma (407 Sul) ou pelo telefone (61) 99208-5392.

Sobre os Festivais Fartura

Os festivais Fartura são uma grande festa de gastronomia e cultura regional, que possibilitam e proporcionam encontros entre produtores, chefs, estudiosos da gastronomia e artistas com o público.

Tradicionalmente são realizados nas cidades de: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Conceição do Mato Dentro, Fortaleza, Porto Alegre, São Paulo, Tiradentes e em Lisboa (Portugal). Os festivais Fartura promovem, ainda, o fomento à economia do setor gastronômico e cultura local, no qual já reuniu mais de 850 mil participantes, tendo 2 milhões de pratos servidos, 3.300 atividades gastronômicas e 1.265 apresentações culturais.

Serviço

Festival Fartura Gastronomia Du Brasil – Aroma

Onde: Aroma (407 Sul)

Quando: Sexta, sábado e domingo, almoço e jantar mediante reservas pelo telefone (61) 99208-5392.

Horário de funcionamento: terça a quinta-feira, 12h às 15h / 19h às 23h / sexta e sábado, 12h às 16h / 19h às 23h / domingo, 12h às 17h

Para mais informações: @aromabrasília e https://www.farturabrasil.com. br/