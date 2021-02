Restaurante Almería lança Almoço Executivo

PUBLICIDADE

O mês de fevereiro chega com novidades no Almería, restaurante localizado no Clube de Golfe. Agora, além do menu a la carte assinado pela jovem chef Luiza Jabour, a casa também possui um Almoço Executivo. Disponível de terça a sexta-feira, das 12h às 15h, a sugestão custa R$ 64,00 com uma entrada ou salada e um prato principal.

Confira o menu:

Entrada ou Salada

Principal (escolha uma opção):

Saltimbocca ala romana, polenta cremosa, agrião

Kafta de mignon, arroz com aletria, iogurte com hortelã

Cavatelli ao ragu de linguica, straciatella, pesto Almería

Salmão, mousseline de batata doce roxa, picles de cenoura

Risotto de cogumelos, tomate seco caseiro, redução de balsâmico (vegetariano e com opção vegana)

Almería

Clube de Golfe – Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Lote 02

Terça-feira a quinta-feira, das 12h às 16h. Das 18h às 23h

Sexta-feira e sábado, das 12h às 23h

Domingo, das 12h às 17h

Reservas: (61) 99337-8338

@almeriaresto