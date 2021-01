Rerius Burger faz sucesso com parmegiana

Há um ano e oito meses, o Chef Custódio Alves realizava o sonho de abrir uma hamburgueria. A Rerius Burger, assim chamada devido à cidade natal de Custódio, Reriutaba, no Ceará, tem no menu diversos hambúrgueres artesanais, além das Parmegianas de lombo, frango e filé mignon – atualmente os carros chefe da casa.

Custódio está na cozinha há 23 anos e passou por várias casas no Rio de Janeiro, incluindo o Antiquários, onde conheceu Manuelzinho Pires, ex sócio do Tejo Restaurante. Custódio então veio para Brasília e comandou as panelas do Tejo até resolver seguir carreira solo na Rerius Burger, localizada na terceira avenida do Núcleo Bandeirante.

No cardápio, os destaques vão para os burgers artesanais de frango, de choripán e de carne bovina – que variam de R$12 a R$26 – além dos petiscos, como a Carne de sol acebolada (R$49) e as Fritas com cheddar e bacon (R$23). Nos pratos executivos, além do carro-chefe (a Parmegiana), há o Filé de peixe à milanesa (R$16), o Strogonoff de frango (R$15) e a Carne de sol do Rerius (R$26). O Rerius também faz entregas pelo aplicativo Ifood.