Renata Diniz prepara jantar magno em homenagem ao Outubro Rosa na Casa Mangiare

A chef Renata Diniz prepara, nos dias 23 e 24 de outubro, um menu autoral e cheio de emoção. Superando um câncer que teve no colo do útero e um rumos nas mamas, a cozinheira resolveu prestar uma homenagem a todas as mulheres que estão nessa luta, criando um cardápio que tem referência à Itália, país de origem de sua família.

Para a homenagem, Renata convidou a amiga, Paula Akemi, para assinarem o menu da Casa Mangiare. As duas vão preparar uma noite gastronômica cheia de boas lembranças da Itália à mesa.

Entre os pratos, a entrada fica por conta do aranccini, focaccia e carbonara de camarão, enquanto os principais são saltimboca de porco com risoto e polenta com queijo pecorino com ossobuco. As sobremesas, pelas quais Renata se tornou conhecida no Brasil afora após passar pelo programa do GNT, “Que seja Doce”, com o conceituado Felipe Bronze, estão: tiramussi, panacota, torrone e o inusitado salame de chocolate. “É uma grande honra estar de volta à cozinha e abraçando uma causa tão importante. A Casa Mangiare está me dando a oportunidade de tornar público o que passei esse ano, e também a construir um menu bastante afetivo”, comenta Renata.

Parte das vendas dos convites dos jantares de sexta e sábado serão revertidos ao Instituto de Apoio ao Portador de Câncer, no Núcleo Bandeirante.

Os Parceiros da Casa Mangiare em apoio ao Outubro Rosa

Desde quando a revista Mangiare foi lançada, muitos empresários do Brasil se tornaram parceiros da revista, e, com a Casa Mangiare, as intenções aumentaram.

A composição de bebidas, decoração e iluminação fazem da Casa Mangiare um novo conceito gastronômico em Brasília. A concepção dos vinhos fica a cargo do empresário Rogério Santos, da Due Brasilia, que representa a conceituada Casa Perini. Já a harmonização da cozinha, dos pratos, taças e aromas faz com que seja um momento único na noite gastronômica. “Quando recebo o cardápio da Casa Mangiare, processo por 24 horas essa mistura de sabores na minha cabeça até chegar na harmonização que quero para o nosso comensal, pois tudo tem que estar compondo perfeitamente”, comenta Rogério.

A cerveja Colombina perfuma a casa com seus aromas envolventes e com sabor dos frutos do Cerrado. Pelas mãos de Tarso Frota, da Pulso, agregam também com outras marcas que representam a equilibrada água Sferriè.

O clima de casa, o aconchego e o ambiente onde se tem vontade de ficar curtindo a noite da cidade com uma taça de vinho nas mãos é o que encanta o comensal na Casa Mangiare. "No meu trabalho, nada é fixo", explica a designer Paola Marcante, capaz de mudar todo o ambiente na próxima vez que o cliente for ao jantar. Nessa composição, estão os arquitetos João e Alvaro, da Limão Paisagismo, e a Salva, que criou um lounge com peças em couro dos designers Samuel Gerber e Fabricio Roncca.

A decoração da mesa é o primeiro impacto que o apreciador de um ambiente de gastronomia se identifica. Muitas plantas naturais, e, na ausência de tecido, os guardanapos personalizados por Celso Rufatto, da Relevo, responsável por toda a papelaria do evento. A cada final de semana, o DJ Carlos Maffra apresenta uma trilha sonora exclusiva de acordo com o tema desenvolvido pelo cozinheiro.

Na finalização do jantar, a empresária Clarissa Ludovico envia todos os finais de semana os pães de mel da Cheio de Graça, um capítulo à parte. Os minipães de mel fazem sucesso, muito bem acompanhados do café.

Serviço:

Casa Mangiare

QI 28 Lago Sul

Jantares Sextas e Sábados

Valor : R$ 280,00

Horário: 20h

Reservas: 61 984466968

Menu degustação

1. Shot

Limoncello

2. Entrada

Caprese/Zuchini

Bruschetta/Focaccia/Arancini

Carbonara de camarão

3. Prato Principal

Saltimboca de porco/Risoto

Polenta de grana padano/Ossobuco

4. Sobremesa

Limão siciliano/framboesa