Rede Porks prepara o lançamento de sua 2ª unidade no Distrito Federal

PUBLICIDADE 

Dezenas de preparos com carne suína, desenvolvidos com excelência, e muito chope artesanal, tudo isso comercializado com preços acessíveis (entre R$ 8 e R$ 15), que cabem em todos os bolsos. No próximo mês de março, a cidade de Águas Claras, região administrativa do Distrito Federal, ganhará uma nova e saborosa opção gastronômica, que vai democratizar o consumo de carne suína: o Porks – Porco & Chope. A rede, que conta atualmente com onze unidades, próprias e franqueadas, espalhadas pelas cidades de Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Piracicaba (SP) e Brasília (DF), escolheu a cidade para sediar sua décima segunda loja. A data oficial de inauguração será divulgada nos próximos dias, mas está prevista para a segunda quinzena do mês.

“A carne suína voltou a ser uma tendência em todo o mundo. No Porks oferecemos preparos desenvolvidos com receitas exclusivas e muita excelência sem deixar de lado os preços acessíveis. Com essa fórmula democrática, estamos conquistando nosso espaço no mercado nacional”, comenta José Araújo Netto, fundador da rede Porks – Porco & Chope. “Agora, queremos expandir nossa atuação no Distrito Federal, levando entretenimento gastronomia bem-feita para um número cada vez maior de pessoas”, complementa. Atualmente, a rede comercializa 10 toneladas de carne suína por mês e, até o final de 2020, pretende aumentar este número com a abertura de outras dez unidades.

Seguindo modelos internacionais, o Porks aposta em uma operação enxuta e descolada, sem garçons, e com preparos que podem ser consumidos nas mesas ou de pé, até mesmo, na rua. “Nosso modelo de negócio prioriza a experiência única, com muita agilidade no atendimento”, comenta Netto. Para isso, a casa trabalha com preparos deliciosos, que exploram toda versatilidade da carne de porco, e de fácil consumo. No menu, petiscos e sanduíches incríveis, desenvolvidos a partir de receitas exclusivas criadas pela rede.

Entre os destaques do cardápio do Porks, que estarão disponíveis na nova unidade de Uberlândia, estão os famosos sanduíches da casa. Entre eles, se destacam o Porks Bacon Burger (R$ 10), preparado com burger de costelinha de porco, creme de cheddar e tiras de bacon crocante; o OLDWEST Burger (R$ 12), que leva burger de costelinha de porco, queijo canastra, geleia de pimenta e rúcula; o Pernil Municipal (R$ 10), um sanduíche de pernil de porco marinado por 12h, coberto por queijo mozzarella e cheiro verde; e o Pururuca Burger (R$ 12), feito com burger de costelinha de porco, molho BBQ, queijo mozzarella e crispy de pele de porco pururucada.

Para quem curte ótimos petiscos, a casa trabalha com uma série de opções criativas e com sabores inconfundíveis. Entre os destaques estão a Porkspóca (R$ 10), pururuca de porco crocante temperada com sal de lemon pepper; o Torresmo de Tira (R$ 10), tradicional torresminho servido em tiras crocantes; o Bei com Melado (R$ 12), tiras de bacon crocante cobertas por melado de cana de açúcar; e a Costelinha BBQ (R$ 15), campeã de vendas do empreendimento, preparada com costelinhas de porco ao molho BBQ com cerveja defumada.

Propondo uma harmonização completa, a rede ainda oferece uma grande variedade de chopes artesanais. No interior mineiro, serão várias torneiras de chope com preços a partir de R$ 8. Para completar a experiência, a nova unidade do Porks – Porco & Chope contará sempre com música ao vivo, sem couvert artístico ou entrada, além de ser um espaço pet friendly. “Queremos ser uma das melhores e mais completas opções de lazer de Águas Claras, unindo gastronomia de excelência, com receitas exclusivas e chopes de muita qualidade, música e muita animação”, completa José Araújo Netto.

A unidade do Porks – Porco & Chope na cidade de Águas Claras vai funcionar na Avenida Pau Brasil (nº 10 – loja 02/03). A data oficial de inauguração será divulgada nos próximos dias, mas está prevista para a segunda quinzena do mês. Mais informações no perfil oficial da unidade no Instagram (@porks_aguasclaras).