Receita: Companhia de cruzeiros mais luxuosa do mundo dá a receita de 6 drinks exclusivos

Das hipnotizantes orlas marítimas ao longo da Riviera italiana aos locais reconhecidos como patrimônio histórico e mundial pela UNESCO no Vietnã, a Regent Seven Seas Cruises leva os seus hóspedes a destinos deslumbrantes em todo o mundo e, quase sempre, com uma taça de bebida à mão.

A companhia líder mundial em cruzeiros de luxo está oferecendo aos viajantes a chance de apreciar o sabor da experiência incomparável da Regent em casa, ao revelar uma tentadora coleção com seis receitas de drinks. Desenvolvidos pela talentosa equipe de bebidas da companhia, os coquetéis transportarão os hóspedes de suas casas ao Meridian Lounge, até que a Regent Seven Seas Cruises possa servir os drinks a bordo pessoalmente mais uma vez.

Nomeados em homenagem à companhia e aos cinco elegantes navios que compõem a frota da RSSC, os coquetéis refletem toda a personalidade e o ambiente único de cada uma das luxuosas embarcações. O Navigator é um gim clássico, o Voyager é uma vodka refrescante, o Mariner exala elegância com Grand Marnier, o Explorer é um alegre Aperol e o Splendor tem seu rico Royal Crown. Além disso, o Regent Seven Seas é um delicioso coquetel com damasco e conhaque com gosto de verdadeiro luxo.

Confira as receitas e experimente recriar em casa um ou todos os coquetéis da Regent Seven Seas Cruises:

Splendor:

– 44 ml de Crown Royal Whisky;

– 22 ml de suco de limão fresco;

– 1,5 colhe de sopa de gengibre ralado;

– 15 ml de xarope de mel

– 3 ou 5 gotas de Citrus Bitters

Explorer

– 60 ml de Aperol;

– 30 ml de licor de maçã verde;

– 30 ml de xarope de romã;

– 30 ml de Sweet & Sour Mix;

– 4 ou 5 folhas de hortelã;

Mariner

– 45 ml de Sempé Armagnac;

– 30 ml de Grand Marnier;

– 30 ml de Chambord;

– 1 colher de sopa de purê de mirtilo;

– 15 ml de Sweet & Sour Mix;

Navigator

– 60 ml de Tanqueray;

– 14 ml de St. Germain;

– 44 ml de Sweet & Sour Mix;

Voyager

– 60 ml de Absolut Raspberry Vodka;

– 30 ml de licor de pêssego Schnapps;

– 14 ml de suco de limão fresco;

– 1 colher de sopa de framboesa;

Regent Seven Seas Cruises

– 60 ml de Absolut Raspberry Vodka;

– 30 ml de licor de damasco;

– 30 ml de Sweet & Sour Mix;

– 5 ou 6 uvas vermelhas frescas;

Sobre a Regent Seven Seas Cruises:

A Regent Seven Seas Cruises é a principal linha de cruzeiros de luxo, oferecendo uma Experiência Incomparável há mais de 25 anos. Carregando no máximo 750 passageiros, os navios espaçosos e elegantes da companhia – Seven Seas Explorer, Seven Seas Mariner, Seven Seas Navigator, Seven Seas Splendor e Seven Seas Voyager – formam a frota mais luxuosa do mundo e exploram mais de 450 destinos imersivos globalmente. Os hóspedes desfrutam de suntuosas acomodações em suítes, quase todas com varandas privativas, que estão entre as maiores do mar, bem como um serviço altamente personalizado nas luxuosas áreas comuns e amplos espaços ao ar livre. Exclusividade da Regent Seven Seas Cruises, excursões em terra inclusas e ilimitadas estão disponíveis em todos os portos, tornando-a a única empresa de cruzeiros com tudo incluído. Todo o luxo é incluso nas viagens Regent, como culinária gourmet em uma variedade de restaurantes especializados e locais para refeições ao ar livre, vinhos finos e destilados, entretenimento, acesso ilimitado à internet, serviço de lavanderia, taxas de serviço, transferências em terra e pacotes de hotel pré-cruzeiro de uma noite para os hóspedes em suítes Concierge e acima. Para reservas, consulta de preços e demais informações, entre em contato com o seu agente de viagem ou acesse pt.rssc.com.