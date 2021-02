PUBLICIDADE

Tradicionalmente, a Boutique Gourmet – Ravenna, restaurante do Centro Terapêutico Máximo Ravenna, localizado no bloco E do Complexo Brasil 21, é restrito aos pacientes. Mas excepcionalmente no mês de fevereiro, ele estará de portas abertas ao público, para que possam saborear uma infinidade de combinações fit. As refeições do Ravenna seguem um padrão, com um ritual pensado para dar conforto e saciedade, sempre com um caldo de entrada, a salada, um prato principal e uma sobremesa. Com diferentes formatos de composição de acordo com os objetivos do comensal, a versão light não passa de 300kcal. Ainda existe a composição para manutenção de peso e a possibilidade de ajustar a refeição à composição corporal. Os preços variam de R$48,40 (versão mais light) a R$52,80 (versão de manutenção de peso), e incluem, além das etapas do ritual, uma bebida, que pode ser água aromatizada, água, refrigerante zero ou chá gelado zero. Ainda há a opção de comprar o combo diário (R$110), que inclui café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Além disso, os congelados saudáveis da Boutique Gourmet também poderão ser comprados pelo público.

É a oportunidade de se alimentar saudavelmente sem perder o prazer de comer. O menu do Ravenna é todo planejado por profissionais e nutre não só o corpo, mas também a mente. Entre os destaques estão os pratos Burrata ao molho pomodoro e fettuccine de pupunha; Medalhão de mignon com molho quatro queijos e purê de abóbora; Salmão ao molho dill com legumes na brasa, Parmegiana rústica de frango; e Fettuccine de pupunha com Camarão ao molho quatro queijos.

Serviço:

Boutique Gourmet: Ravenna de portas abertas

Data: durante o mês de fevereiro

@maximoravenna

https://www.metodoravenna.com.br/

Ravenna em Brasília

SH/ Sul, Quadra 6, Conj. A, Torre E, Loja 4 Complexo Brasil 21 – CEP: 70316-902 – DF

55 (61) 3030-6350 / 3039-8839 / 3039-8840