Quitutices abre agenda para encomendas de Natal

O Natal deste ano contará com celebrações diferentes e reuniões mais intimistas entre os membros do núcleo familiar, mas as delícias da época não podem faltar. Quem sofre com restrição alimentar e/ou alergia ao glúten, ao leite ou, ainda, prefere produtos livres desses ingredientes e de conservantes conta com um menu típico da Quitutices (315 Sul) cheio de sabores e aromas especiais para a data.

Comandada pela chef Inaiá Sant’Ana, a marca, que existe desde 2014, é especializada em produtos sem glúten e sem leite animal, mas com muito sabor. Há desde os tradicionais panetones e chocotones recheados até tortas, charlottes, bolos e pudins.

A grande novidade deste ano é a inclusão de itens sem adição de açúcar no cardápio, como chocotones, tortas e sobremesas na taça. A confeitaria não trabalha com produtos low carb.

As encomendas serão aceitas até 18 de dezembro (18/12) ou conforme disponibilidade de agenda pelos telefones (61) 3543-5057 ou (61) 98303-5396 (WhatsApp) ou, ainda, presencialmente. A retirada deve ser efetuada até 24/12. Nessa data, a confeitaria atenderá somente para a entrega dos pedidos.

Os panetones e chocotones serão vendidos com recheio (R$ 250g), a R$ 69,80; e sem (250g), a R$ 58. Dentre os recheados, as opções são: ganache, creme de caramelo, ganache de chocolate branco, creme de capuccino e o novo sabor brownie and cream. Já em tamanho mini, estará disponível somente a opção sem recheio (100g), a R$ 25.

PARA COMPARTILHAR NA TAÇA – Os clássicos pavês das festas de fim de ano são perfeitos para compartilhar. Para esse Natal, a chef Inaiá Sant’Ana elaborou receitas exclusivas, com sabores inéditos na casa. Servido em taças de acrílico, os pavês estarão disponíveis nas seguintes versões: banoffee, tiramisù, chocolate com baunilha e morangos, baunilha com morangos, a R$ 125 cada. Já o de chocolate com nozes sai a R$ 130 cada. Todos são feitos com biscoito champagne artesanal, sem glúten e sem leite; e servem de 5 a 8 pessoas.

Outras opções com a mesma proposta – para compartilhar na taça, servindo de 5 a 8 pessoas, são: mousse de chocolate com cobertura de ganache de chocolate e frutas vermelhas(R$ 120); Três Chocolates, uma camada de ganache de chocolate meio amargo, uma camada de mousse de chocolate e outra de chocolate branco (R$ 135); Brownie and Cream – brownie e creme de baunilha intercalados (R$ 130); Torta Holandesa – biscoito champagne artesanal coberto com chocolate e creme amanteigado de baunilha, finalizados com chocolate (R$ 190).

TORTAS E BOLOS NATALINOS – As opções de sobremesa não acabam aí. A torta brownie, com base de brownie, vem com cobertura de ganache e frutas vermelhas ou só geléia de frutas vermelhas. Há os tamanhos médio, para 10 a 12 pessoas (R$ 95); e grande, para 20 a 25 pessoas (R$ 140).

As lindas e deliciosas charlottes poderão ser adquiridas nas versões pequena (para 6 a 8 pessoas), a R$ 180, e média (para 15 a 20 pessoas), a R$ 290. Os sabores são frutas vermelhas, tiramisù, amendoim e paçoca, e nozes com figos frescos.

E para quem não dispensa um bolo, o Red Velvet, com ganache de chocolate branco e frutas vermelhas, ou o brigadeiro, com decoração de brigadeiros e alecrim, saem a R$ 150 o pequeno (para 10 a 12 pessoas) e R$ 230 o médio (para 15 a 20 pessoas). Já o Bolo Mousse leva miolo de mousse de chocolate preto e cobertura de ganache de chocolate com frutas vermelhas, em tamanho mini (serve até 8 pessoas), a R$ 85, e médio (até 20 pessoas), a R$ 190.

Os fãs de tortas contam com: torta dois limões com merengue (base crocante de farinha de amêndoas coberta com creme de limões siciliano e taiti, decorada com rosas de merengue) e a banoffe (base crocante de farinha de amêndoas coberta com creme de caramelo e banana, decorada com merengue queimado), a R$ 120 cada; já a de chocolate branco com frutas vermelhas (base crocante de farinha de amêndoas recheada com ganache de chocolate branco e geleia de frutas vermelhas, decorada com frutas vermelhas) sai a R$ 190. Cada torta serve até 10 pessoas.

SEM AÇÚCAR, SEM GLÚTEN E SEM LÁCTEOS –

A linha sugar free natalina é a grande novidade desse ano. Todos os produtos são adoçados com xilitol. Há chocotone (250g) com recheio de ganache de chocolate ou creme de baunilha, a R$ 85; e sem recheio, a R$ 75. O minichocotone (100g) sem recheio sai a R$ 39,90.

Também ganharam versões sem açúcar as tortas Dois Limões (R$ 180, para até 10 pessoas); de baunilha com morangos (R$ 195 para até 10 pessoas); de chocolate cremosa com geleia de frutas vermelhas, feita com chocolate 50% cacau, a R$ 175 a média, e R$ 250 a grande.

Outras opções para quem tem preferência por produtos sem açúcar são as sobremesas na taça: baunilha com limão e com morango e tiramisù na taça, a R$ 150 cada; Red velvet com geleia de frutas vermelhas, a R$ 165, e baunilha com chocolate e morangos, a R$ 180.

OPÇÕES SALGADAS – Para completar a mesa natalina, as dicas são: torta de frango; e quiches de frango, de palmito, alho-poró com espinafre ou de frango com palmito, a R$ 160 cada.

Serviço

Quitutices

Endereço: CLS 315, Bloco A, Loja 33, Asa Sul – Brasília/DF.

Telefone: (61) 3543-5057 / (61) 98303-5396 (WhatsApp).

Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 10h às 19h.