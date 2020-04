Quarentena gastrô: Chef Paulo Tarso oferece desconto especial em curso online de culinária

PUBLICIDADE 

As medidas de isolamento social estão aflorando os chefs de cozinha que existem dentro de cada brasileiro apreciador de boa comida. Entre uma aventura e outra dentro de casa, cozinhar tem sido uma medida terapêutica para muita gente. Quem quiser ir além das receitas e entender um pouco mais sobre ingredientes e técnicas pode aproveitar para comprar o curso online Cozinhe com Paulo Tarso a um preço promocional na próxima quinta-feira (2), das 9h às 19h.

As aulas estão à venda por um preço especial para os participantes do grupo VIP do chef no WhatsApp. Para fazer parte basta clicar no link: http:// cozinhecompaulotarso.com.br/ entrar-no-grupo.





“Eu recebi muitas mensagens de pessoas que já fizeram cursos comigo e queriam aproveitar melhor o tempo que estão em casa. Primeiro eu comecei a disponibilizar algumas receitas no instagram e no YouTube, assim todo mundo pode se arriscar em novos sabores. Depois resolvi oferecer um desconto exclusivo para pessoas que acompanham meu trabalho e querem melhorar as técnicas culinárias. É uma forma de espalhar esse conhecimento e dar a oportunidade da pessoa aprender de qualquer canto do país”, conta Paulo Tarso.



No curso, os alunos terão acesso a 18 módulos que ensinam desde conhecimentos básicos a técnicas um pouco mais elaboradas. Na lista, Ervas aromáticas, Verduras e legumes, Caldos, Risoto, Massa fresca, Pontos da carne, Frutos do mar, Churrasco e muito mais. Além disso, o chef disponibiliza também seis conteúdos bônus que falam sobre utensílios de cozinhas, eletrodomésticos, facas e trazem a receita especial do estrogonofe queridinho dos brasilienses feito por Paulo.



As informações completas sobre o curso estão disponíveis no site. As vagas com desconto são limitadas.



Serviço

Curso de culinária Cozinhe com Paulo Tarso

Vendas com preço especial em 2 de abril de 2020, das 9h às 19h.

Informações no site: http:// cozinhecompaulotarso.com.br/

Desconto exclusivo no link: http:// cozinhecompaulotarso.com.br/ entrar-no-grupo

Receitas: @chefpaulotarso