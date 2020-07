Pueblito Comida Buena é a novidade gastronômica no DF Plaza Shopping

PUBLICIDADE

O DF Plaza Shopping acaba de ganhar a grife gastronômica inédita no Distrito Federal. O Pueblito Comida Buena abriu suas portas com a proposta de oferecer o melhor da carne uruguaia aliada ao incomparável tempero brasileiro, em ambiente moderno e acolhedor. Uma operação diferente com o espírito do Mercosul.

O nome Pueblito surgiu como uma homenagem carinhosa ao povo da fronteira, de alma genuína, solidária, humana e fraternal. A especialidade da casa são os cortes uruguaios, preparados na parrilla, conforme a tradição dos “hermanos”, com uma pitada do tempero brasileiro. As carnes são preparadas a lenha, preservando ao máximo suas proteínas e potencializando sabor, suculência e maciez.

Carro-chefe da casa, O Entrecot, tradicional corte do Uruguai e conhecido no Brasil como filé da costela, apresenta maciez e suculência, além de uma excelente relação custo e benefício. Dentre as opções de acompanhamentos, os legumes grelhados na parrilla, o purê de batata baroa e o feijão campeiro são diferenciais oferecidos pela casa.

Outro ponto alto do cardápio, os chivitos, sanduíches típicos do Uruguai (preparados com filé mignon) são oferecidos em várias versões, incluindo a opção vegg (preparado com grão de bico e shitake).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A grife gastronômica também oferta vinho com rótulo próprio. É um Tannat, uva típica uruguaia, produzido na Serra Gaúcha pela família Bebber. O exemplar custa R$ 69,90. No happy hour, das 18 às 20h, o cliente ainda poderá levar a garrafa com desconto, R$ 49,90.

O Pueblito é comandado pelos sócios Bruno Rabelo, Daniel Silva e Thiago Santana, todos moradores de Águas Claras e que viram a abertura no DF Plaza como uma oportunidade promissora. “Reconhecemos o potencial de consumo dos moradores da cidade. Além disso, apesar de ser novo, o DF Plaza Shopping se consolidou como o maior polo gastronômico da região”. E os sócios não param por aí: a ideia é expandir a marca para outros pontos da capital.

“Em meio a tantas incertezas vividas nos últimos dias, minha convicção é de que mesmo com o atual cenário de distanciamento social, podemos sim proporcionar uma experiência calorosa e pessoal aos nossos clientes. Creio que isso se traduza por meio de nosso espaço aconchegante, seguro e arejado, pelo atendimento focado na satisfação e pela qualidade e sabor de nossa comida buena”, explica o sócio Bruno Rabelo.

Pueblito Comida Buena

DF Plaza Shopping

Rua Copaíba lote 1, Lojas 169 e 170 – Águas Claras.

Fone: 3597-9011

Todos os dias, das 12h às 15h e das 18h às 22h.

Pedidos pelo https://www.instagram.com/pueblitobrasilia/

Cardápio https://www.goomer.app/pueblitobsb/menu

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE